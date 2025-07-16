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ATAQUE A TEMPLO CRISTIANO EN GAZA
(16/07/25) -
Palestina - El ataque del ejército de Israel al único
templo cristiano de la Franja de Gaza provocó la muerte de
tres personas. El templo que servía de refugio a cientos de
desplazados tiene entre los nueve heridos que provocó el
ataque al párroco argentino Gabriel Romanelli. Líderes
políticos y religiosos de todo el mundo condenaron el ataque
de Israel a la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza, única
iglesia católica en esa zona de mayoría musulmana devastada
por la guerra. Giorgia Meloni, primera ministra italiana,
fue una de las primeras en pronunciarse al respecto.
Calificó al hecho como "inaceptable". "Los ataques contra la
población civil que Israel viene demostrando desde hace
meses son inaceptables. Ninguna acción militar puede
justificar tal actitud", señaló la líder italiana. Por su
parte, el canciller francés Jean-Noël Barrot condenó el
"inadmisible" bombardeo israelí de este jueves recordando
que esa iglesia se encuentra "bajo la protección histórica
de Francia". Los mandatarios del mundo siguen expresando su
preocupación por la líneas cruzadas por Israel en sus
ataques en Gaza.
ROCA MARCIANA MILLONARIA
(16/07/25) - Estados
Unidos - El mayor meteorito de Marte jamás encontrado en la
Tierra fue subastado. La casa de subastas Sotheby’s en Nueva York,
explicaba que se trata del mayor fragmento de Marte en la Tierra y que
la probabilidad de que haya llegado a nuestro planeta es
astronómicamente baja. El pedazo del planeta rojo alcanzó un precio de
4,3 millones de dólares. Con los costos y comisiones, la cifra total
asciende a 5,3 millones de dólares. El ejemplar, conocido como NWA
16788, pesa más de 24,5 kilogramos, mide casi 38 centímetros de largo y
supera en tamaño en un 70% al siguiente fragmento de Marte más grande
recuperado hasta la fecha, según informó Sotheby’s. La trayectoria de
esta roca comenzó después de que un asteroide impactara la superficie
marciana, desprendiendo el fragmento, que luego viajó más de 225
millones de kilómetros a través del sistema solar antes de impactar en
el Desierto del Sahara, en la región de Agadez, Níger, donde fue
localizado por un cazador de meteoritos en noviembre de 2023.
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