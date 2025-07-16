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Noticias:  Viernes 18 de Julio de 2025

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ATAQUE A TEMPLO CRISTIANO EN GAZA

(16/07/25) - Palestina - El ataque del ejército de Israel al único templo cristiano de la Franja de Gaza provocó la muerte de tres personas. El templo que servía de refugio a cientos de desplazados tiene entre los nueve heridos que provocó el ataque al párroco argentino Gabriel Romanelli. Líderes políticos y religiosos de todo el mundo condenaron el ataque de Israel a la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza, única iglesia católica en esa zona de mayoría musulmana devastada por la guerra. Giorgia Meloni, primera ministra italiana, fue una de las primeras en pronunciarse al respecto. Calificó al hecho como "inaceptable". "Los ataques contra la población civil que Israel viene demostrando desde hace meses son inaceptables. Ninguna acción militar puede justificar tal actitud", señaló la líder italiana. Por su parte, el canciller francés Jean-Noël Barrot condenó el "inadmisible" bombardeo israelí de este jueves recordando que esa iglesia se encuentra "bajo la protección histórica de Francia". Los mandatarios del mundo siguen expresando su preocupación por la líneas cruzadas por Israel en sus ataques en Gaza.

ROCA MARCIANA MILLONARIA

(16/07/25) - Estados Unidos - El mayor meteorito de Marte jamás encontrado en la Tierra fue subastado. La casa de subastas Sotheby’s en Nueva York, explicaba que se trata del mayor fragmento de Marte en la Tierra y que la probabilidad de que haya llegado a nuestro planeta es astronómicamente baja. El pedazo del planeta rojo alcanzó un precio de 4,3 millones de dólares. Con los costos y comisiones, la cifra total asciende a 5,3 millones de dólares. El ejemplar, conocido como NWA 16788, pesa más de 24,5 kilogramos, mide casi 38 centímetros de largo y supera en tamaño en un 70% al siguiente fragmento de Marte más grande recuperado hasta la fecha, según informó Sotheby’s. La trayectoria de esta roca comenzó después de que un asteroide impactara la superficie marciana, desprendiendo el fragmento, que luego viajó más de 225 millones de kilómetros a través del sistema solar antes de impactar en el Desierto del Sahara, en la región de Agadez, Níger, donde fue localizado por un cazador de meteoritos en noviembre de 2023.

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