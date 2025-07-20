Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias:  Lunes 21 de Julio de 2025

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

EL PRÍNCIPE DURMIENTE

El mundo fue cambiando y el príncipe en su inconciencia era preservado.

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

PAZ ENTRE DRUSOS Y BEDUINOS

(20/07/25) - Siria - El enviado especial de Estados Unidos anunció un alto el fuego entre Israel y Siria. Se trata del conflicto que escaló la semana pasada y que enfrenta a drusos y beduinos. Los combates han costado la vida a cerca de un millar de personas. Turquía, Jordania y los países vecinos apoyan el cese de las hostilidades entre ambos bandos, promovido por Washington. El enviado de Trump para Siria, Tom Barrack, ha anunciado que los Gobiernos de Israel y Siria han alcanzado un acuerdo de alto al fuego para acabar con los bombardeos que las fuerzas israelíes han llevado a cabo en territorio sirio durante la última semana a raíz de los enfrentamientos entre la minoría drusa (apoyada por Israel) y clanes beduinos.

ARABIA Y EL PRÍNCIPE DURMIENTE

(20/07/25) - Arabia Saudí - Murió el llamado Príncipe durmiente de Arabia Saudita tras estar 20 años en estado de coma. Al-Waleed bin Khaled bin Talal permaneció en estado vegetativo desde el año 2005 tras sufrir un accidente vehicular en Londres (Inglaterra). El deceso fue anunciado por el príncipe Khaled bin Talal Al Saud en una publicación en la red social X, confirmando la muerte de su primogénito. La noticia, que ha conmovido a la familia real saudita y a miles de personas en todo el mundo, marca el final de una larga historia. El accidente que cambió su vida ocurrió en 2005, cuando tenía apenas 15 años y estudiaba en una academia militar en Londres. El joven sufrió un brutal choque automovilístico mientras se desplazaba en un coche durante sus estudios, lo que le provocó una hemorragia cerebral masiva y un traumatismo craneoencefálico severo. Por entonces equipos médicos británicos lo atendieron de urgencia, pero la situación era crítica desde el primer momento: pérdida total de consciencia y diagnóstico de estado vegetativo persistente. Al-Waleed fue repatriado de inmediato a Arabia Saudita e internado en la Ciudad Médica Rey Abdulaziz en Riad, el hospital militar más avanzado del país árabe. Allí, se activó un protocolo intensivo de soporte vital, que incluyó ventilación mecánica, alimentación por sonda gástrica y atención médica continua. Veinte años después, con más de 30 años de los cuales más de la mitad no tuvo conciencia, el príncipe murió.

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 6091

EL PRÍNCIPE DURMIENTE

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados