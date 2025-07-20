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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
EL PRÍNCIPE DURMIENTE
El mundo fue cambiando y el príncipe en su inconciencia era preservado.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
PAZ ENTRE DRUSOS Y BEDUINOS
(20/07/25) -
Siria - El enviado especial de Estados Unidos anunció
un alto el fuego entre Israel y Siria. Se trata del
conflicto que escaló la semana pasada y que enfrenta a
drusos y beduinos. Los combates han costado la vida a cerca
de un millar de personas. Turquía, Jordania y los países
vecinos apoyan el cese de las hostilidades entre ambos
bandos, promovido por Washington. El enviado de Trump para
Siria, Tom Barrack, ha anunciado que los Gobiernos de Israel
y Siria han alcanzado un acuerdo de alto al fuego para
acabar con los bombardeos que las fuerzas israelíes han
llevado a cabo en territorio sirio durante la última semana
a raíz de los enfrentamientos entre la minoría drusa
(apoyada por Israel) y clanes beduinos.
ARABIA Y EL PRÍNCIPE DURMIENTE
(20/07/25) - Arabia Saudí
- Murió el llamado Príncipe durmiente de Arabia Saudita tras estar 20
años en estado de coma. Al-Waleed bin Khaled bin Talal permaneció en
estado vegetativo desde el año 2005 tras sufrir un accidente vehicular
en Londres (Inglaterra). El deceso fue anunciado por el príncipe Khaled
bin Talal Al Saud en una publicación en la red social X, confirmando la
muerte de su primogénito. La noticia, que ha conmovido a la familia real
saudita y a miles de personas en todo el mundo, marca el final de una
larga historia. El accidente que cambió su vida ocurrió en 2005, cuando
tenía apenas 15 años y estudiaba en una academia militar en Londres. El
joven sufrió un brutal choque automovilístico mientras se desplazaba en
un coche durante sus estudios, lo que le provocó una hemorragia cerebral
masiva y un traumatismo craneoencefálico severo. Por entonces equipos
médicos británicos lo atendieron de urgencia, pero la situación era
crítica desde el primer momento: pérdida total de consciencia y
diagnóstico de estado vegetativo persistente. Al-Waleed fue repatriado
de inmediato a Arabia Saudita e internado en la Ciudad Médica Rey
Abdulaziz en Riad, el hospital militar más avanzado del país árabe.
Allí, se activó un protocolo intensivo de soporte vital, que incluyó
ventilación mecánica, alimentación por sonda gástrica y atención médica
continua. Veinte años después, con más de 30 años de los cuales más de
la mitad no tuvo conciencia, el príncipe murió.
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Episodio del día:
SHOW 6091
EL PRÍNCIPE DURMIENTE
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
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