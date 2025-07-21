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Noticias:  Martes 22 de Julio de 2025

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YA NO QUEDA DONDE

(21/07/25) - Palestina - Hasta el inicio de esta semana, Deir al Balah era el único núcleo urbano importante de la franja de Gaza en el que el ejército de Israel no había desarrollado una operación terrestre. La ciudad se había mantenido fuera del radar del ejercito israelí durante más de 21 meses de guerra. A lo largo de la mañana del lunes, los tanques han avanzado en áreas del sur y el este de esta localidad refugio de miles de personas llegadas desde otras partes de la franja.

AVIÓN DE COMBATE SE ESTRELLA EN ESCUELA

(21/07/25) - Bangladesh - Al menos 19 personas murieron y más de un centenar han resultado heridas cuando un avión de entrenamiento de la Fuerza Aérea de Bangladesh se estrelló contra una escuela en la capital, Dacca. Aún se desconocen las causas del siniestro contra según ha informado el general de brigada Muhammad Jahed Kamal, director del cuerpo de bomberos del país. El avión, que había despegado poco después de la una de la tarde, hora local se estrelló contra el segundo piso del edificio de la escuela Milestone de Dacca, en el barrio de Uttara, en el norte de la capital del país asiático. En el momento del accidente, muchos niños se encontraban en el interior de las instalaciones del centro educativo.

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