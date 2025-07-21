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YA NO QUEDA DONDE
(21/07/25) -
Palestina - Hasta el inicio de esta semana, Deir al
Balah era el único núcleo urbano importante de la franja de
Gaza en el que el ejército de Israel no había desarrollado
una operación terrestre. La ciudad se había mantenido fuera
del radar del ejercito israelí durante más de 21 meses de
guerra. A lo largo de la mañana del lunes, los tanques han
avanzado en áreas del sur y el este de esta localidad
refugio de miles de personas llegadas desde otras partes de
la franja.
AVIÓN DE COMBATE SE ESTRELLA EN ESCUELA
(21/07/25) - Bangladesh
- Al menos 19 personas murieron y más de un centenar han resultado
heridas cuando un avión de entrenamiento de la Fuerza Aérea de
Bangladesh se estrelló contra una escuela en la capital, Dacca. Aún se
desconocen las causas del siniestro contra según ha informado el general
de brigada Muhammad Jahed Kamal, director del cuerpo de bomberos del
país. El avión, que había despegado poco después de la una de la tarde,
hora local se estrelló contra el segundo piso del edificio de la escuela
Milestone de Dacca, en el barrio de Uttara, en el norte de la capital
del país asiático. En el momento del accidente, muchos niños se
encontraban en el interior de las instalaciones del centro educativo.
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