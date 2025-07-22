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Noticias:  Miércoles 23 de Julio de 2025

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ALERTA BOLIVIA

(22/07/25) - Bolivia - La extracción de litio, la gran joya actual de Bolivia, amenaza con dejar sin agua a comunidades indígenas de la zona. Un referente de los grupos que ancestralmente ocupan la región declaró: "Me dijeron que somos el obstáculo para el desarrollo". Más de 14.000 quechuas y aimaras del altiplano boliviano denuncian que la extracción de ese elemento químico, fundamental para la construcción de baterías de celulares, laptops y coches eléctricos, avanza sin consulta previa ni estudios claros sobre el impacto medioambiental que provocan. En un año donde todas las luces se las llevan las elecciones presidenciales, la crisis económico política y la relación entre Evo Morales y el presidente Luís Arce, el litio sigue siendo un premio y un castigo para Bolivia.

ESTADOS UNIDOS SALE DE LA UNESCO

(22/07/25) - Estados Unidos - Trump vuelve a retirar a Estados Unidos de la UNESCO. El gobierno de Estados Unidos anunció el martes su salida de la UNESCO por considerar que la agencia cultural y educativa de la ONU, conocida por designar sitios de patrimonio mundial, tiene un sesgo contra Israel y promueve causas "divisivas". No es la primera vez. Washington tomó esta decisión tres veces, dos fueron órdenes de Trump. Antes de Trump, Estados Unidos se había retirado de la UNESCO bajo el gobierno de Reagan en 1984 porque consideraba que la agencia estaba mal gestionada, era corrupta y se utilizaba para promover los intereses de la Unión Soviética. Se reincorporó en 2003 durante la presidencia de George W. Bush. Volvió a salirse con Trump en 2017, retornó con Biden y ahora vuelve a salirse con el republicano. "La permanencia en la UNESCO no forma parte del interés nacional de Estados Unidos", dijo la portavoz del Departamento de Estado Tammy Bruce. La portavoz del Departamento de Estado agregó que la retirada estaba asociada a lo que se percibe como un objetivo de la UNESCO de "avanzar en causas sociales y culturales divisivas". Añadió en un comunicado que la decisión de la UNESCO de admitir al Estado de Palestina como estado miembro es "muy problemática, contraria a la política estadounidense, y contribuyó a la proliferación de retórica contra Israel dentro de la organización".

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