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ALERTA BOLIVIA
(22/07/25) -
Bolivia - La extracción de litio, la gran joya actual
de Bolivia, amenaza con dejar sin agua a comunidades
indígenas de la zona. Un referente de los grupos que
ancestralmente ocupan la región declaró: "Me dijeron que
somos el obstáculo para el desarrollo". Más de 14.000
quechuas y aimaras del altiplano boliviano denuncian que la
extracción de ese elemento químico, fundamental para la
construcción de baterías de celulares, laptops y coches
eléctricos, avanza sin consulta previa ni estudios claros
sobre el impacto medioambiental que provocan. En un año
donde todas las luces se las llevan las elecciones
presidenciales, la crisis económico política y la relación
entre Evo Morales y el presidente Luís Arce, el litio sigue
siendo un premio y un castigo para Bolivia.
ESTADOS UNIDOS SALE DE LA UNESCO
(22/07/25) - Estados
Unidos - Trump vuelve a retirar a Estados Unidos de la UNESCO. El
gobierno de Estados Unidos anunció el martes su salida de la UNESCO por
considerar que la agencia cultural y educativa de la ONU, conocida por
designar sitios de patrimonio mundial, tiene un sesgo contra Israel y
promueve causas "divisivas". No es la primera vez. Washington tomó esta
decisión tres veces, dos fueron órdenes de Trump. Antes de Trump,
Estados Unidos se había retirado de la UNESCO bajo el gobierno de Reagan
en 1984 porque consideraba que la agencia estaba mal gestionada, era
corrupta y se utilizaba para promover los intereses de la Unión
Soviética. Se reincorporó en 2003 durante la presidencia de George W.
Bush. Volvió a salirse con Trump en 2017, retornó con Biden y ahora
vuelve a salirse con el republicano. "La permanencia en la UNESCO no
forma parte del interés nacional de Estados Unidos", dijo la portavoz
del Departamento de Estado Tammy Bruce. La portavoz del Departamento de
Estado agregó que la retirada estaba asociada a lo que se percibe como
un objetivo de la UNESCO de "avanzar en causas sociales y culturales
divisivas". Añadió en un comunicado que la decisión de la UNESCO de
admitir al Estado de Palestina como estado miembro es "muy problemática,
contraria a la política estadounidense, y contribuyó a la proliferación
de retórica contra Israel dentro de la organización".
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