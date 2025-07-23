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Noticias:  Jueves 24 de Julio de 2025

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TRÁFICO DE PERSONAS EN EUROPA

(23/07/25) - Gran Bretaña - El Gobierno británico anunció sanciones contra 25 personas y organizaciones presuntamente implicadas en redes de tráfico de personas. En la sanción se indica que individuos y grupos puntuales favorecen la migración irregular al Reino Unido, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta medida marca la primera vez que Londres adopta sanciones de este tipo en su campaña para reforzar las fronteras y combatir la inmigración ilegal. Las sanciones afectan a individuos que facilitan la entrada de migrantes, incluyendo proveedores de embarcaciones en Asia, intermediarios informales en Oriente Medio y grupos criminales organizados con base en los Balcanes y el norte de África. El objetivo de la medida es interrumpir tanto el flujo de dinero como de materiales utilizados en estas operaciones, a través de la congelación de propiedades, cuentas bancarias y otros activos, así como prohibiciones de acceso al sistema financiero británico.

JAPÓN FELIZ CON EL 15

(23/07/25) - Japón - La bolsa de Tokio responde positivamente a la fijación de aranceles recíprocos con Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un "gigantesco pacto” comercial con Japón, "tal vez el más grande de la historia", como lo definió en un mensaje en su red social. Por ese acuerdo, del que se conocen pocos más detalles (tampoco han trascendido documentos), Japón se lleva un arancel del 15% para todas sus exportaciones a Estados Unidos, lo cual fue recibido como una buena noticia dados los anuncios previos. A cambio, dice Trump, el país asiático "invertirá 550.000 millones de dólares en Estados Unidos, que recibirá el 90% de las ganancias". "Este acuerdo creará cientos de miles de empleos, algo nunca visto", añade el presidente en su mensaje en su clásico estilo estridente. "Quizás lo más importante es que Japón abrirá su país al comercio, incluyendo los automóviles, camiones, arroz y otros productos agrícolas". Horas antes, Trump había comunicado otro acuerdo con Filipinas, por el que Estados Unidos tasa las importaciones de ese país con un 19%, una cifra algo superior a la que pesaba sobre los negociadores de Manila.

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