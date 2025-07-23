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TRÁFICO DE PERSONAS EN EUROPA
(23/07/25) -
Gran Bretaña - El Gobierno británico anunció
sanciones contra 25 personas y organizaciones presuntamente
implicadas en redes de tráfico de personas. En la sanción se
indica que individuos y grupos puntuales favorecen la
migración irregular al Reino Unido, según informó el
Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta medida marca la
primera vez que Londres adopta sanciones de este tipo en su
campaña para reforzar las fronteras y combatir la
inmigración ilegal. Las sanciones afectan a individuos que
facilitan la entrada de migrantes, incluyendo proveedores de
embarcaciones en Asia, intermediarios informales en Oriente
Medio y grupos criminales organizados con base en los
Balcanes y el norte de África. El objetivo de la medida es
interrumpir tanto el flujo de dinero como de materiales
utilizados en estas operaciones, a través de la congelación
de propiedades, cuentas bancarias y otros activos, así como
prohibiciones de acceso al sistema financiero británico.
JAPÓN FELIZ CON EL 15
(23/07/25) - Japón
- La bolsa de Tokio responde positivamente a la fijación de aranceles
recíprocos con Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, anunció un "gigantesco pacto” comercial con Japón, "tal vez el
más grande de la historia", como lo definió en un mensaje en su red
social. Por ese acuerdo, del que se conocen pocos más detalles (tampoco
han trascendido documentos), Japón se lleva un arancel del 15% para
todas sus exportaciones a Estados Unidos, lo cual fue recibido como una
buena noticia dados los anuncios previos. A cambio, dice Trump, el país
asiático "invertirá 550.000 millones de dólares en Estados Unidos, que
recibirá el 90% de las ganancias". "Este acuerdo creará cientos de miles
de empleos, algo nunca visto", añade el presidente en su mensaje en su
clásico estilo estridente. "Quizás lo más importante es que Japón abrirá
su país al comercio, incluyendo los automóviles, camiones, arroz y otros
productos agrícolas". Horas antes, Trump había comunicado otro acuerdo
con Filipinas, por el que Estados Unidos tasa las importaciones de ese
país con un 19%, una cifra algo superior a la que pesaba sobre los
negociadores de Manila.
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