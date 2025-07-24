Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias:  Viernes 25 de Julio de 2025

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

CLIMA DE GUERRA ENTRE TAILANDIA Y CAMBOYA

(24/07/25) - Tailandia - El ejército tailandés bombardea posiciones militares de Camboya tras acusar a su vecino de atacar su territorio. La disputa fronteriza entre ambos provocó el estallido de violencia una vez más. Ya en 2011 al escalada había llegado al máximo con al menos 12 muertos, luego todo se calmó aunque se mantuvo la tensión. La disputa fronteriza entre Tailandia y Camboya, que se remonta a principios del siglo XX, ha estallado el día jueves en un nuevo enfrentamiento. Tras semanas de creciente tensión entre las dos naciones del sudeste asiático, las Fuerzas Aéreas tailandesas han bombardeado posiciones militares camboyanas tras acusar a Phnom Penh de abrir fuego con artillería pesada. La escalada comenzó con la muerte de un soldado camboyano en la frontera en una trifulca entre uniformados.

MOSCÚ Y KIEV ACUERDAN EN ESTAMBUL

(24/07/25) - Turquía - Finalmente Moscú y Kiev pactaron un intercambio de prisioneros de guerra. Las delegaciones de Rusia y Ucrania firmaron otro intercambio de prisioneros en la tercera ronda de negociaciones entre ambos países para lograr un alto el fuego. Las conversaciones en Estambul, Turquía, han durado menos de una hora, al igual que el último encuentro celebrado en junio pasado. El canje de prisioneros incluye por primera vez militares retenidos y civiles de ambos países, de acuerdo con la agencia rusa de noticias TASS. La delegación ucraniana ha afirmado en una rueda de prensa al concluir la cita que Moscú debe demostrar un acercamiento más "constructivo" a las conversaciones de paz. El presidente Volodímir Zelenski ha subrayado que el último pacto permitirá la repatriación de "combatientes heridos y enfermos críticos". "En todas las etapas de los recientes acuerdos de Estambul, hemos asegurado el regreso de más de 1.000 personas, para sus familias, esto representa una oportunidad profunda para poder abrazar a sus seres queridos una vez más", ha declarado el mandatario ucraniano en sus redes sociales.

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 6095

RINGO EN DURANGO

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados