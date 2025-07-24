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CLIMA DE GUERRA ENTRE TAILANDIA Y CAMBOYA
(24/07/25) -
Tailandia - El ejército tailandés bombardea
posiciones militares de Camboya tras acusar a su vecino de
atacar su territorio. La disputa fronteriza entre ambos
provocó el estallido de violencia una vez más. Ya en 2011 al
escalada había llegado al máximo con al menos 12 muertos,
luego todo se calmó aunque se mantuvo la tensión. La disputa
fronteriza entre Tailandia y Camboya, que se remonta a
principios del siglo XX, ha estallado el día jueves en un
nuevo enfrentamiento. Tras semanas de creciente tensión
entre las dos naciones del sudeste asiático, las Fuerzas
Aéreas tailandesas han bombardeado posiciones militares
camboyanas tras acusar a Phnom Penh de abrir fuego con
artillería pesada. La escalada comenzó con la muerte de un
soldado camboyano en la frontera en una trifulca entre
uniformados.
MOSCÚ Y KIEV ACUERDAN EN ESTAMBUL
(24/07/25) -
Turquía - Finalmente Moscú y Kiev pactaron un
intercambio de prisioneros de guerra. Las delegaciones de Rusia y
Ucrania firmaron otro intercambio de prisioneros en la tercera ronda de
negociaciones entre ambos países para lograr un alto el fuego. Las
conversaciones en Estambul, Turquía, han durado menos de una hora, al
igual que el último encuentro celebrado en junio pasado. El canje de
prisioneros incluye por primera vez militares retenidos y civiles de
ambos países, de acuerdo con la agencia rusa de noticias TASS. La
delegación ucraniana ha afirmado en una rueda de prensa al concluir la
cita que Moscú debe demostrar un acercamiento más "constructivo" a las
conversaciones de paz. El presidente Volodímir Zelenski ha subrayado que
el último pacto permitirá la repatriación de "combatientes heridos y
enfermos críticos". "En todas las etapas de los recientes acuerdos de
Estambul, hemos asegurado el regreso de más de 1.000 personas, para sus
familias, esto representa una oportunidad profunda para poder abrazar a
sus seres queridos una vez más", ha declarado el mandatario ucraniano en
sus redes sociales.
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