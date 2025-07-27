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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
TECHNOFASCISMO I.A.
La criatura a imagen y semejanza de su creador. De sus creadores. Del
poder del presente.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
FRANCIA DA UN PASO AL FRENTE POR PALESTINA
(27/07/25) -
Francia - Macron reconoce al Estado Palestino y
genera un caótico clima entre aliados internacionales y
asociados europeos. La decisión estaba tomada desde hacía
meses, se sabía. La cuestión crítica fue el momento y los
motivos elegidos para anunciarlo. En medio de la escalada
bélica de Israel en Gaza, el presidente anunció en sus redes
sociales la determinación de su país a reconocer el Estado
palestino. Una decisión esperada, pero altamente crítica en
su entorno europeo e internacional. Así Francia fue el
primer paisaje del G7 en reconocer al Estado palestino. Los
líderes de Francia, el Reino Unido y Alemania exigieron
medidas urgentes ante la crisis humanitaria en Gaza, que se
encuentra en su punto más bajo. Más de 1.000 habitantes de
Gaza han muerto buscando desesperadamente comida desde mayo,
y decenas más por inanición. Los gobiernos de Israel y
Estados Unidos mostraron enfado y desilusión (según sus
propias palabras) por el anuncio francés.
EL PLAN DE MAGNICIDIO CONTRA LULA
(27/07/25) - Brasil
- Sorpresa en Brasil con la declaración de un exgeneral asesor de
Bolsonaro. El exmilitar confiesa que ideó un plan para asesinar al
presidente Lula da Silva. La investigación concluye que el exmandatario
brasileño (Bolsonaro) conocía el complot, que contemplaba atentar
también contra el vicepresidente Alckmin y el juez De Moraes. Así la
conspiración liderada por el expresidente brasileño Jair Bolsonaro para
mantenerse en el poder tras la derrota electoral de 2022 sigue siendo
investigada y ahora resulta tener otra ramificación criminal: un plan
para asesinar al presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva y otras
autoridades.
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