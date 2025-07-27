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Noticias:  Lunes 28 de Julio de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

TECHNOFASCISMO I.A.

La criatura a imagen y semejanza de su creador. De sus creadores. Del poder del presente.

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Noticias Destacadas del día

FRANCIA DA UN PASO AL FRENTE POR PALESTINA

(27/07/25) - Francia - Macron reconoce al Estado Palestino y genera un caótico clima entre aliados internacionales y asociados europeos. La decisión estaba tomada desde hacía meses, se sabía. La cuestión crítica fue el momento y los motivos elegidos para anunciarlo. En medio de la escalada bélica de Israel en Gaza, el presidente anunció en sus redes sociales la determinación de su país a reconocer el Estado palestino. Una decisión esperada, pero altamente crítica en su entorno europeo e internacional. Así Francia fue el primer paisaje del G7 en reconocer al Estado palestino. Los líderes de Francia, el Reino Unido y Alemania exigieron medidas urgentes ante la crisis humanitaria en Gaza, que se encuentra en su punto más bajo. Más de 1.000 habitantes de Gaza han muerto buscando desesperadamente comida desde mayo, y decenas más por inanición. Los gobiernos de Israel y Estados Unidos mostraron enfado y desilusión (según sus propias palabras) por el anuncio francés.

EL PLAN DE MAGNICIDIO CONTRA LULA

(27/07/25) - Brasil - Sorpresa en Brasil con la declaración de un exgeneral asesor de Bolsonaro. El exmilitar confiesa que ideó un plan para asesinar al presidente Lula da Silva. La investigación concluye que el exmandatario brasileño (Bolsonaro) conocía el complot, que contemplaba atentar también contra el vicepresidente Alckmin y el juez De Moraes. Así la conspiración liderada por el expresidente brasileño Jair Bolsonaro para mantenerse en el poder tras la derrota electoral de 2022 sigue siendo investigada y ahora resulta tener otra ramificación criminal: un plan para asesinar al presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva y otras autoridades.

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TECHNOFASCISMO I.A.

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