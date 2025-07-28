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TRUMP VERSIÓN EUROPEA
(28/07/25) -
Europa - El presidente de Estados Unidos, Donald
Trump parece haber modificado algunos discursos. Ahora dio
un ultimátum al ruso a Putin "10 o 12 días" para resolver la
guerra en Ucrania o afrontará sanciones en forma de
aranceles. También dijo que Israel y puntualmente Netanyahu
debe llevar adelante cambios en Gaza admitiendo que los
niños de la Franja "parecen muy hambrientos". La deriva de
la crisis humanitaria en Gaza ha comenzado a modificar la
retórica de Trump, por primera vez ha advertido públicamente
a Israel de que tendrá que abordar "de manera diferente" su
aproximación al conflicto. Días después de que Estados
Unidos e Israel abandonasen la mesa de negociaciones
sorpresivamente dejando sin efecto la posibilidad de un alto
el fuego Israel debió comenzar a permitir la entrada de
ayuda humanitaria dadas las presiones de Europa.
ACUERDO TAI CAMBOYA
(28/07/25) - Malasia
- Los líderes de Tailandia y Camboya han acordado un alto el fuego. El
acuerdo dice que será "inmediato e incondicional". La firma del acuerdo
se dio en la ciudad administrativa de Putrajaya (la capital política de
Malasia). La paz llega después de cinco días de enfrentamientos armados
que han dejado al menos 35 muertos y alrededor de 300.000 desplazados a
ambos lados de la frontera. El cese de hostilidades debía hacerse
efectivo desde la medianoche del lunes y es "un primer paso vital hacia
la desescalada y el restablecimiento de la paz y la seguridad", ha
expresado el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, quien ha
ejercido de anfitrión de las conversaciones.
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