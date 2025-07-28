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Noticias:  Martes 29 de Julio de 2025

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TRUMP VERSIÓN EUROPEA

(28/07/25) - Europa - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump parece haber modificado algunos discursos. Ahora dio un ultimátum al ruso a Putin "10 o 12 días" para resolver la guerra en Ucrania o afrontará sanciones en forma de aranceles. También dijo que Israel y puntualmente Netanyahu debe llevar adelante cambios en Gaza admitiendo que los niños de la Franja "parecen muy hambrientos". La deriva de la crisis humanitaria en Gaza ha comenzado a modificar la retórica de Trump, por primera vez ha advertido públicamente a Israel de que tendrá que abordar "de manera diferente" su aproximación al conflicto. Días después de que Estados Unidos e Israel abandonasen la mesa de negociaciones sorpresivamente dejando sin efecto la posibilidad de un alto el fuego Israel debió comenzar a permitir la entrada de ayuda humanitaria dadas las presiones de Europa.

ACUERDO TAI CAMBOYA

(28/07/25) - Malasia - Los líderes de Tailandia y Camboya han acordado un alto el fuego. El acuerdo dice que será "inmediato e incondicional". La firma del acuerdo se dio en la ciudad administrativa de Putrajaya (la capital política de Malasia). La paz llega después de cinco días de enfrentamientos armados que han dejado al menos 35 muertos y alrededor de 300.000 desplazados a ambos lados de la frontera. El cese de hostilidades debía hacerse efectivo desde la medianoche del lunes y es "un primer paso vital hacia la desescalada y el restablecimiento de la paz y la seguridad", ha expresado el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, quien ha ejercido de anfitrión de las conversaciones.

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