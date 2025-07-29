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ÁLVARO URIBE CONDENADO
(29/07/25) -
Colombia - Uribe fue condenado por la Justicia
colombiana por sobornar testigos. Álvaro Uribe (expresidente
de Colombia 2002-2010), fue hallado culpable por el delito
de soborno de testigos en actuación penal, convirtiéndose
así en el primer presidente en ser condenado en el país. La
jueza 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana
Heredia Aranda, hizo público (en una audiencia de más de
seis horas) que Uribe es culpable por el delito de soborno
en actuación penal cuando a través de su abogado, Diego
Cadena, trató de sobornar, entre otros, al ex paramilitar,
Juan Guillermo Monsalve. La jueza consideró que el fundador
y presidente honorario del partido político conservador
Centro Democrático ofreció beneficios, a través de
emisarios, a personas privadas de libertad para su beneficio
en varios casos que tiene abiertos. También fue hallado
culpable de manipular testigos para que vincularan al
senador, Iván Cepeda, con hechos ilegales. No obstante,
todavía queda saber si es culpable o inocente del resto de
delitos de los que fue acusado por la fiscalía: fraude
procesal y soborno, así como una eventual condena. El caso
comenzó en 2012 cuando Uribe denunció al senador, Iván
Cepeda, asegurando que este había recorrido las cárceles del
país para presentar falsos testimonios en su contra sobre el
surgimiento del paramilitarismo en la región de Antioquia.
Sin embargo, tras la aportación de pruebas, varias versiones
indicaron que los abogados del ex presidente buscaban
manipular a testigos para que apuntaran a Cepeda, por lo que
este último pasó de acusado a víctima, al contrario que
Uribe, demandante, quien se convirtió en investigado.
A DINA NADIE LA QUIERE
(29/07/25) - Perú -
La presidenta Dina Boluarte se presentó ante un Congreso semi-vacio para
dar un discurso de más de cuatro horas. La presidenta de Perú es
conocida por sus extensísimos discursos y este no fue la excepción. Después de leer un voluminoso folio de 97 páginas
durante más de cuatro horas, Dina Boluarte concluyó el último mensaje a
la nación por Fiestas Patrias de su mandato (finaliza el próximo 2026). Cuando se retiró del
Congreso, no había más de treinta legisladores en sus asientos. En un recinto semivacío
se reflejó una
jornada caldeada y el bajo liderazgo de una presidenta con 3% de aprobación
popular.
Mientras la mandataria intentaba seguir con su lectura, en el
hemiciclo desfilaron congresistas con mensajes en su contra del tipo: "Dina, el pueblo te repudia",
"Justicia para el
pueblo" o "El pueblo no se rinde". Al mismo tiempo, un grupo
de ciudadanos realizaron una manifestación en un puente aledaño, sobre el
río Rímac, en los límites del Centro de Lima, para apoyar una marcha
fúnebre por las más de cincuenta personas que perdieron la vida durante
las marchas en contra de Boluarte. Horas después se producirían
enfrentamientos con la policía.
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