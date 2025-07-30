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TRUMP VA CON TODO SOBRE BRASIL
(30/07/25) -
Estados Unidos - Trump declara la guerra al gobierno
de Lula y ataca con aranceles desmesurados. Donald Trump
estableció un arancel del 50% para todos los productos de
Brasil. El presidente estadounidense había amenazado a
Brasil con esta medida como castigo por lo que ha calificado
de "cacería de brujas" contra su aliado de extrema derecha,
el ex presidente Jair Bolsonaro. El presidente Donald Trump
firmó una orden ejecutiva este miércoles para imponer los
aranceles del 50% con los que había amenazado, estableciendo
una justificación legal de que las políticas de Brasil y el
enjuiciamiento penal del expresidente Jair Bolsonaro
constituyen una emergencia económica bajo una ley de 1977.
El gobierno dijo que los aranceles del 50% entrarán en vigor
en siete días. De todas formas, excluyó varias de las
principales exportaciones como aviones, jugo de naranja y
energía, por lo que la decisión es menos económicamente
dramática de los que parece.
TERREMOTO EN KAMCHATKA
(30/07/25) -
Rusia - Un terremoto de magnitud 8,8 en la península
rusa de Kamchatka, activó durante horas alarmas por riesgo de tsunami en
todas las costas del pacífico. Las alertas provocaron evacuaciones y
alertas máximas en zonas costeras de Japón, EE UU y Chile. Con el
transcurso del tiempo las alertas se fueron desactivado y en otras se
fueron rebajado. Así, la península rusa de Kamchatka fue epicentro de
uno de los terremotos más potentes registrados en la historia moderna.
Con una magnitud de 8,8 grados en la escala Richter, el sismo no solo
provocó el temor inmediato por posibles víctimas y daños materiales
dada su potencia sino que reavivó el interés científico en uno de los
sistemas tectónicos más complejos y peligrosos del planeta: el llamado
Cinturón de Fuego del Pacífico.
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