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Noticias:  Jueves 31 de Julio de 2025

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TRUMP VA CON TODO SOBRE BRASIL

(30/07/25) - Estados Unidos - Trump declara la guerra al gobierno de Lula y ataca con aranceles desmesurados. Donald Trump estableció un arancel del 50% para todos los productos de Brasil. El presidente estadounidense había amenazado a Brasil con esta medida como castigo por lo que ha calificado de "cacería de brujas" contra su aliado de extrema derecha, el ex presidente Jair Bolsonaro. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva este miércoles para imponer los aranceles del 50% con los que había amenazado, estableciendo una justificación legal de que las políticas de Brasil y el enjuiciamiento penal del expresidente Jair Bolsonaro constituyen una emergencia económica bajo una ley de 1977. El gobierno dijo que los aranceles del 50% entrarán en vigor en siete días. De todas formas, excluyó varias de las principales exportaciones como aviones, jugo de naranja y energía, por lo que la decisión es menos económicamente dramática de los que parece.

TERREMOTO EN KAMCHATKA

(30/07/25) - Rusia - Un terremoto de magnitud 8,8 en la península rusa de Kamchatka, activó durante horas alarmas por riesgo de tsunami en todas las costas del pacífico. Las alertas provocaron evacuaciones y alertas máximas en zonas costeras de Japón, EE UU y Chile. Con el transcurso del tiempo las alertas se fueron desactivado y en otras se fueron rebajado. Así, la península rusa de Kamchatka fue epicentro de uno de los terremotos más potentes registrados en la historia moderna. Con una magnitud de 8,8 grados en la escala Richter, el sismo no solo provocó el temor inmediato por posibles víctimas y daños materiales  dada su potencia sino que reavivó el interés científico en uno de los sistemas tectónicos más complejos y peligrosos del planeta: el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico.

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