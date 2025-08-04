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Noticias:  Martes 05 de Agosto de 2025

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RUSIA Y UCRANIA FRENTE A FRENTE

(04/08/25) - Rusia - Rusia se muestra dispuesta a una reunión entre Putin y Zelenski. La posibilidad surge en medio de la presión de Trump para sellar una tregua; el presidente estadounidense prometió un enviado de la Casa Blanca a Moscú está semana para hablar con Putin. El portavoz del Kremlin, hasta ahora reacio a la posibilidad de un encuentro entre los líderes de Rusia y Ucrania, pone como condición que expertos de los dos países se citen previamente. Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, ha asegurado que es posible una reunión del más alto nivel. La única condición, según Peskov, es que expertos de ambos presidentes se reúnan previamente para preparar la posible cumbre. Esto es un cambio en la posición de Moscú, que hasta ahora había descartado la posibilidad de una cita entre ambos mandatarios, alegando que sería posible si aporta resultados.

CHILE LLORA A SUS MINEROS

(04/08/25) - Chile - Fueron rescatados todos los cuerpos de los cinco mineros sepultados en la mina de cobre más grande del mundo. A tres días del derrumbe en la mina El Teniente, el mayor yacimiento subterráneo de cobre del mundo, los equipos de rescate dieron con los restos de los cinco mineros que se encontraban desaparecidos. El pasado domingo las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Moisés Pavez, el último trabajador que permanecía desaparecido. El accidente se produjo el jueves pasado por la tarde, cuando un sismo de 4,2 sacudió el sector Andesita, a 500 metros de profundidad. Según versiones preliminares, el temblor habría sido provocado por trabajos de perforación realizados en la división subterránea de la mina, ubicada en la región de O’Higgins, unos 120 kilómetros al sur de Santiago. De esta manera, se confirma que no hubo sobrevivientes entre los cinco mineros que desaparecieron tras el derrumbe del jueves. Ellos son: Gonzalo Núñez, Carlos Arancibia, Alex Araya, Jean Miranda, y Moisés Pavez. En total, el derrumbe dejó dos mineros fallecidos al momento del accidente, nueve heridos fuera de peligro, y cinco desaparecidos, quienes posteriormente fueron encontrados sin vida. La galería colapsada tiene una extensión de aproximadamente 90 metros y representó un entorno de alto riesgo para los equipos de rescate, que trabajaron con maquinaria especializada y bajo protocolos estrictos de seguridad. El día sábado, el presidente Gabriel Boric había viajado hasta la sede de operaciones en Rancagua, donde destacó que "Chile es uno solo en estos momentos" y llamó a no especular sobre las causas del derrumbe.

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