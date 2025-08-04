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RUSIA Y UCRANIA FRENTE A FRENTE
(04/08/25) -
Rusia - Rusia se muestra dispuesta a una reunión
entre Putin y Zelenski. La posibilidad surge en medio de la
presión de Trump para sellar una tregua; el presidente
estadounidense prometió un enviado de la Casa Blanca a Moscú
está semana para hablar con Putin. El portavoz del Kremlin,
hasta ahora reacio a la posibilidad de un encuentro entre
los líderes de Rusia y Ucrania, pone como condición que
expertos de los dos países se citen previamente. Dmitri
Peskov, portavoz del Kremlin, ha asegurado que es posible
una reunión del más alto nivel. La única condición, según
Peskov, es que expertos de ambos presidentes se reúnan
previamente para preparar la posible cumbre. Esto es un
cambio en la posición de Moscú, que hasta ahora había
descartado la posibilidad de una cita entre ambos
mandatarios, alegando que sería posible si aporta
resultados.
CHILE LLORA A SUS MINEROS
(04/08/25) - Chile
- Fueron rescatados todos los cuerpos de los cinco mineros sepultados en
la mina de cobre más grande del mundo. A tres días del derrumbe en la
mina El Teniente, el mayor yacimiento subterráneo de cobre del mundo,
los equipos de rescate dieron con los restos de los cinco mineros que se
encontraban desaparecidos. El pasado domingo las autoridades confirmaron
el hallazgo del cuerpo de Moisés Pavez, el último trabajador que
permanecía desaparecido. El accidente se produjo el jueves pasado por la
tarde, cuando un sismo de 4,2 sacudió el sector Andesita, a 500 metros
de profundidad. Según versiones preliminares, el temblor habría sido
provocado por trabajos de perforación realizados en la división
subterránea de la mina, ubicada en la región de O’Higgins, unos 120
kilómetros al sur de Santiago. De esta manera, se confirma que no hubo
sobrevivientes entre los cinco mineros que desaparecieron tras el
derrumbe del jueves. Ellos son: Gonzalo Núñez, Carlos Arancibia, Alex
Araya, Jean Miranda, y Moisés Pavez. En total, el derrumbe dejó dos
mineros fallecidos al momento del accidente, nueve heridos fuera de
peligro, y cinco desaparecidos, quienes posteriormente fueron
encontrados sin vida. La galería colapsada tiene una extensión de
aproximadamente 90 metros y representó un entorno de alto riesgo para
los equipos de rescate, que trabajaron con maquinaria especializada y
bajo protocolos estrictos de seguridad. El día sábado, el presidente
Gabriel Boric había viajado hasta la sede de operaciones en Rancagua,
donde destacó que "Chile es uno solo en estos momentos" y llamó a no
especular sobre las causas del derrumbe.
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