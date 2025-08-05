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Noticias:  Miércoles 06 de Agosto de 2025

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CRIMEN EN REYNOSA

(05/08/25) - México - Asesinan de un granadazo al delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas. Ernesto Vázquez Reyna murió al explotar su camioneta tras un ataque. El fiscal viajaba en Reynosa cuando un convoy armado atentó contra él. El asesinado se concretó este lunes tras un ataque armado en plena hora pico en una transitada avenida de Reynosa, cerca de la frontera con Estados Unidos. Vázquez viajaba en un vehículo modelo Cadillac cuando fue interceptado por un convoy, sobrevivió al primer golpe, presuntamente con una granada, pero sujetos en una camioneta sin placas se acercaron luego para rematarlo. La presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado en la conferencia matutina del día posterior que el Gabinete de Seguridad trabaja con el Estado para esclarecer el crimen.

BOLSONARO PRESO

(05/08/25) - Brasil - Jair Bolsonaro está preso en su casa de Brasilia. Finalmente el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes le dictó el arresto domiciliario. Se trata de la causa que se le sigue por presunto intento de golpe de Estado contra el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en enero del año 2023. El juez ya le había colocado al expresidente ultraderechista una tobillera electrónica en julio pasado, tras considerar que había riesgo de fuga. Ahora, Bolsonaro no podrá salir de su domicilio. En su decisión de hace dos semanas, el Tribunal había permitido a Bolsonaro circular libremente, pero le exigió pasar las noches en su casa, no tener contactos con embajadores extranjeros y, sobre todo, abstenerse de cualquier publicación en redes sociales. Moraes destacó que el expresidente no cumplió con este último punto y con ello justificó su decisión. "Jair Messias Bolsonaro elaboró material para redes sociales manteniendo los mensajes ilícitos por los cuales se habían impuesto las medidas cautelares", escribió el juez en su fallo.

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