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CRIMEN EN REYNOSA
(05/08/25) -
México - Asesinan de un granadazo al delegado de la
Fiscalía General de la República en Tamaulipas. Ernesto
Vázquez Reyna murió al explotar su camioneta tras un ataque.
El fiscal viajaba en Reynosa cuando un convoy armado atentó
contra él. El asesinado se concretó este lunes tras un
ataque armado en plena hora pico en una transitada avenida
de Reynosa, cerca de la frontera con Estados Unidos. Vázquez
viajaba en un vehículo modelo Cadillac cuando fue
interceptado por un convoy, sobrevivió al primer golpe,
presuntamente con una granada, pero sujetos en una camioneta
sin placas se acercaron luego para rematarlo. La presidenta
Claudia Sheinbaum ha asegurado en la conferencia matutina
del día posterior que el Gabinete de Seguridad trabaja con
el Estado para esclarecer el crimen.
BOLSONARO PRESO
(05/08/25) - Brasil
- Jair Bolsonaro está preso en su casa de Brasilia. Finalmente el juez
del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes le dictó el arresto
domiciliario. Se trata de la causa que se le sigue por presunto intento
de golpe de Estado contra el actual presidente, Luiz Inácio Lula da
Silva, en enero del año 2023. El juez ya le había colocado al expresidente ultraderechista una tobillera electrónica en julio pasado,
tras considerar que había riesgo de fuga. Ahora, Bolsonaro no podrá
salir de su domicilio. En su decisión de hace dos semanas, el Tribunal
había permitido a Bolsonaro circular libremente, pero le exigió pasar
las noches en su casa, no tener contactos con embajadores extranjeros y,
sobre todo, abstenerse de cualquier publicación en redes sociales.
Moraes destacó que el expresidente no cumplió con este último punto y
con ello justificó su decisión. "Jair Messias Bolsonaro elaboró material
para redes sociales manteniendo los mensajes ilícitos por los cuales se
habían impuesto las medidas cautelares", escribió el juez en su fallo.
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