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Noticias:  Jueves 07 de Agosto de 2025

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LA DECISIÓN SOBRE LA FRANJA DE GAZA

(06/08/25) - Gaza - La ONU alerta sobre el plan de Israel respecto a la Franja de Gaza. Miroslav Jenca, secretario general adjunto de Naciones Unidas, advirtió que la idea israelí de ocupar la totalidad de la franja de Gaza llevaría a "consecuencias catastróficas". La alerta, pronunciada ante el Consejo de Seguridad de la ONU, llega horas antes de que el Gabinete de Seguridad de Israel, liderado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, se reúna para tomar una decisión sobre la toma del enclave.

ENOJADO CON LA INDIA

(06/08/25) - Estados Unidos - Las exportaciones indias sufrirán un gravamen final del 50%. El presidente Donald Trump se mostró muy enojado con India por la compra de petróleo ruso. A modo de correctivo, Trump habló de una drástica subida de los aranceles a la India como represalia por las compras de petróleo ruso para su reventa ayudando a Moscú a brincar las sanciones impuestas por Washington. Posteó Trump "No les preocupa cuánta gente en Ucrania está muriendo a manos de la maquinaria de guerra de Rusia". El republicano no ha precisado qué cifra plantea para los gravámenes hacia las exportaciones indias pero amenazó con elevarlos. El anuncio de Trump confirma la aparente determinación del presidente estadounidense a imponer sanciones económicas y aranceles a Rusia si el presidente Vladímir Putin no acepta un alto el fuego en Ucrania antes de que expire este viernes el ultimátum que él le ha dado. "La India no solamente está comprando cantidades gigantescas de Petróleo ruso, además, mucho de este petróleo que compran lo revenden en los mercados libres con grandes beneficios", ha afirmado el presidente estadounidense, en su mensaje en redes sociales, mostrando su enojo.

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