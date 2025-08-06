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LA DECISIÓN SOBRE LA FRANJA DE GAZA
(06/08/25) -
Gaza - La ONU alerta sobre el plan de Israel respecto
a la Franja de Gaza. Miroslav Jenca, secretario general
adjunto de Naciones Unidas, advirtió que la idea israelí de
ocupar la totalidad de la franja de Gaza llevaría a
"consecuencias catastróficas". La alerta, pronunciada ante
el Consejo de Seguridad de la ONU, llega horas antes de que
el Gabinete de Seguridad de Israel, liderado por el primer
ministro Benjamín Netanyahu, se reúna para tomar una
decisión sobre la toma del enclave.
ENOJADO CON LA INDIA
(06/08/25) - Estados
Unidos
- Las exportaciones indias sufrirán un gravamen final del 50%. El
presidente Donald Trump se mostró muy enojado con India por la compra de
petróleo ruso. A modo de correctivo, Trump habló de una drástica subida
de los aranceles a la India como represalia por las compras de petróleo
ruso para su reventa ayudando a Moscú a brincar las sanciones impuestas
por Washington. Posteó Trump "No les preocupa cuánta gente en Ucrania
está muriendo a manos de la maquinaria de guerra de Rusia". El
republicano no ha precisado qué cifra plantea para los gravámenes hacia
las exportaciones indias pero amenazó con elevarlos. El anuncio de Trump
confirma la aparente determinación del presidente estadounidense a
imponer sanciones económicas y aranceles a Rusia si el presidente
Vladímir Putin no acepta un alto el fuego en Ucrania antes de que expire
este viernes el ultimátum que él le ha dado. "La India no solamente está
comprando cantidades gigantescas de Petróleo ruso, además, mucho de este
petróleo que compran lo revenden en los mercados libres con grandes
beneficios", ha afirmado el presidente estadounidense, en su mensaje en
redes sociales, mostrando su enojo.
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