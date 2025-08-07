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OCUPAR TODA GAZA
(07/08/25) -
Israel - Netanyahu dice que Israel ocupará
militarmente toda Gaza. El plan de tomar por la fuerza la
Franja en su totalidad continúa pese a las críticas de la
cúpula del ejército israelí, de las familias de los rehenes
y del sector humanitario. El ejército de Israel invadirá
toda la franja de Gaza, así lo ha confirmado el primer
ministro Benjamín Netanyahu. La cúpula militar de Israel,
las familias de los cautivos y el sector humanitario han
rechazado la expansión de las tropas en la Franja por
distintos motivos, pero el veterano mandatario israelí ha
asegurado que es necesaria para que Israel "se libere a sí
mismo y a la gente de Gaza del terror horrible de Hamás".
Netanyahu ha indicado que Israel no pretende eternizar su
ocupación sobre el enclave palestino ni tampoco anexionarse
ese territorio, sino controlarlo de manera temporal hasta
que las condiciones permitan la retirada israelí.
LULA Y LA PREPOTENCIA DE TRUMP
(07/08/25) - Brasil
- El presidente Lula da Silva dice que no se humillará ante Trump. Dijo
que su par estadounidense, Donald Trump, crea problemas donde no
existían. En el primer día de la entrada en vigencia de los aranceles
del 50% aplicados por el republicano contra la primera economía de
América Latina, Lula tildó a Trump de "autoritario" y "anticivilizatorio"
y lo acusó de "crear problemas en una relación donde no existían". Dijo,
además, que no tiene pensado llamarlo por teléfono para negociar porque
Trump "no quiere hablar". "Un presidente no puede humillarse ante otro
presidente. Respeto a todos y exijo respeto hacia mí", dijo el brasileño
en declaraciones a la agencia Reuters. Trump en un claro intento de
presionar a Brasil llevó los aranceles a un exorbitante 50% enfadado por
lo que considera una persecución de la Justicia de Brasil hacia su
"amigo" Jair Bolsonaro. El presidente brasileño, Lula, considera que
Bolsonaro debe ser juzgado, además, por incitar a Estados Unidos a tomar
represalias contra su Gobierno.
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