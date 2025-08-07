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Noticias:  Viernes 08 de Agosto de 2025

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OCUPAR TODA GAZA

(07/08/25) - Israel - Netanyahu dice que Israel ocupará militarmente toda Gaza. El plan de tomar por la fuerza la Franja en su totalidad continúa pese a las críticas de la cúpula del ejército israelí, de las familias de los rehenes y del sector humanitario. El ejército de Israel invadirá toda la franja de Gaza, así lo ha confirmado el primer ministro Benjamín Netanyahu. La cúpula militar de Israel, las familias de los cautivos y el sector humanitario han rechazado la expansión de las tropas en la Franja por distintos motivos, pero el veterano mandatario israelí ha asegurado que es necesaria para que Israel "se libere a sí mismo y a la gente de Gaza del terror horrible de Hamás". Netanyahu ha indicado que Israel no pretende eternizar su ocupación sobre el enclave palestino ni tampoco anexionarse ese territorio, sino controlarlo de manera temporal hasta que las condiciones permitan la retirada israelí.

LULA Y LA PREPOTENCIA DE TRUMP

(07/08/25) - Brasil - El presidente Lula da Silva dice que no se humillará ante Trump. Dijo que su par estadounidense, Donald Trump, crea problemas donde no existían. En el primer día de la entrada en vigencia de los aranceles del 50% aplicados por el republicano contra la primera economía de América Latina, Lula tildó a Trump de "autoritario" y "anticivilizatorio" y lo acusó de "crear problemas en una relación donde no existían". Dijo, además, que no tiene pensado llamarlo por teléfono para negociar porque Trump "no quiere hablar". "Un presidente no puede humillarse ante otro presidente. Respeto a todos y exijo respeto hacia mí", dijo el brasileño en declaraciones a la agencia Reuters. Trump en un claro intento de presionar a Brasil llevó los aranceles a un exorbitante 50% enfadado por lo que considera una persecución de la Justicia de Brasil hacia su "amigo" Jair Bolsonaro. El presidente brasileño, Lula, considera que Bolsonaro debe ser juzgado, además, por incitar a Estados Unidos a tomar represalias contra su Gobierno.

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