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Noticias:  Lunes 11 de Agosto de 2025

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Nicolás Maduro Moros. Una foto del Gallo Pinto por si no lo conoces.

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HAITÍ LA INESTABLE

(10/08/25) - Haití - Hay un nuevo presidente en Haití aunque las que mandan siguen siendo las pandillas organizadas. Laurent Saint-Cyr, un prominente empresario haitiano, asumió el jueves pasado como jefe del consejo presidencial de transición, organismo encargado de restaurar el orden en el país caribeño sumido en una grave crisis. Al mismo tiempo, un influyente líder de pandillas amenazó con derrocar al gobierno. Saint-Cyr fue designado para ocupar la oficina fuertemente protegida del consejo en Puerto Príncipe, ciudad capital donde las bandas criminales dominan cerca del 90% de todos los barrios. Este nombramiento es la primera ocasión en que representantes del sector privado haitiano acceden a cargos clave de poder ejecutivo, incluyendo la presidencia rotatoria y la jefatura de gobierno. "Nuestro país atraviesa una de las mayores crisis de su historia", declaró Saint-Cyr al jurar su cargo. "No es momento de discursos bonitos. Es hora de actuar" afirmó. Horas antes, la federación de pandillas Viv Ansanm, conocida por su oposición a la élite haitiana, lanzó una amenaza directa al gobierno y se reportaron tiroteos en diversas zonas de la capital. Por su parte, una misión policial keniana respaldada por la ONU informó que frustró varios intentos de ataques gracias a patrullajes constantes y al despliegue reforzado en vecindarios e infraestructuras críticas. “Bandas armadas habían conspirado para perturbar la estabilidad nacional y volver al país ingobernable”, afirmaron.

PAZ ENTRE ARMENIA Y AZERBAIYÁN

(10/08/25) - Estados Unidos - El presidente Donald Trump recibió en el Despacho Oval a los líderes de Armenia y Azerbaiyán para la firma de un preacuerdo de paz. Lo que no logra con Rusia ni con los conflictos en Oriente Próximo, lo logra en el lugar más impensado. Armenia y Azerbaiyán estrecharon sus manos en Washington ante el beneplácito de Trump que cree así haber sumado puntos para su sueño de Nobel de la Paz. Se trata de un documento que la Casa Blanca asegura que pondrá fin a un conflicto territorial de casi cuatro décadas que provoca tensiones y enfrentamientos armados cada cierto tiempo entre los dos enemigos en el Cáucaso. El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, ha calificado la declaración conjunta de "resultado revolucionario" y ha citado el pasaje de la Biblia “Bienaventurados los pacificadores” para elogiar a Trump. Más enfático aún en sus halagos al presidente estadounidense fue su homólogo de Azerbaiyán, Ilham Alíyev. "Si no fuera por el presidente Trump y su equipo, probablemente hoy Armenia y Azerbaiyán estarían de nuevo inmersos en este interminable proceso de negociaciones”, ha declarado Alíyev. "El presidente Trump trae la paz al Cáucaso".

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