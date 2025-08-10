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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
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Nicolás Maduro Moros. Una foto del Gallo Pinto por si no lo conoces.
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HAITÍ LA INESTABLE
(10/08/25) -
Haití - Hay un nuevo presidente en Haití aunque las
que mandan siguen siendo las pandillas organizadas. Laurent
Saint-Cyr, un prominente empresario haitiano, asumió el
jueves pasado como jefe del consejo presidencial de
transición, organismo encargado de restaurar el orden en el
país caribeño sumido en una grave crisis. Al mismo tiempo,
un influyente líder de pandillas amenazó con derrocar al
gobierno. Saint-Cyr fue designado para ocupar la oficina
fuertemente protegida del consejo en Puerto Príncipe, ciudad
capital donde las bandas criminales dominan cerca del 90% de
todos los barrios. Este nombramiento es la primera ocasión
en que representantes del sector privado haitiano acceden a
cargos clave de poder ejecutivo, incluyendo la presidencia
rotatoria y la jefatura de gobierno. "Nuestro país atraviesa
una de las mayores crisis de su historia", declaró Saint-Cyr
al jurar su cargo. "No es momento de discursos bonitos. Es
hora de actuar" afirmó. Horas antes, la federación de
pandillas Viv Ansanm, conocida por su oposición a la élite
haitiana, lanzó una amenaza directa al gobierno y se
reportaron tiroteos en diversas zonas de la capital. Por su
parte, una misión policial keniana respaldada por la ONU
informó que frustró varios intentos de ataques gracias a
patrullajes constantes y al despliegue reforzado en
vecindarios e infraestructuras críticas. “Bandas armadas
habían conspirado para perturbar la estabilidad nacional y
volver al país ingobernable”, afirmaron.
PAZ ENTRE ARMENIA Y AZERBAIYÁN
(10/08/25) - Estados
Unidos - El presidente Donald Trump recibió en el Despacho Oval a
los líderes de Armenia y Azerbaiyán para la firma de un preacuerdo de
paz. Lo que no logra con Rusia ni con los conflictos en Oriente Próximo,
lo logra en el lugar más impensado. Armenia y Azerbaiyán estrecharon sus
manos en Washington ante el beneplácito de Trump que cree así haber
sumado puntos para su sueño de Nobel de la Paz. Se trata de un documento
que la Casa Blanca asegura que pondrá fin a un conflicto territorial de
casi cuatro décadas que provoca tensiones y enfrentamientos armados cada
cierto tiempo entre los dos enemigos en el Cáucaso. El primer ministro
armenio, Nikol Pashinián, ha calificado la declaración conjunta de
"resultado revolucionario" y ha citado el pasaje de la Biblia
“Bienaventurados los pacificadores” para elogiar a Trump. Más enfático
aún en sus halagos al presidente estadounidense fue su homólogo de
Azerbaiyán, Ilham Alíyev. "Si no fuera por el presidente Trump y su
equipo, probablemente hoy Armenia y Azerbaiyán estarían de nuevo
inmersos en este interminable proceso de negociaciones”, ha declarado
Alíyev. "El presidente Trump trae la paz al Cáucaso".
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