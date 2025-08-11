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Noticias:  Martes 12 de Agosto de 2025

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MURIÓ EL CANDIDATO BALEADO EN BOGOTÁ

(11/08/25) - Colombia - Murió el candidato colombiano que fue victima de un atentado hace dos meses. El senador y candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay ha fallecido el lunes como consecuencia de los disparos que recibió el sábado 7 de junio, en Bogotá, mientras intervenía en un acto público de campaña. El político, de 39 años, hijo de la periodista asesinada Diana Turbay y nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala, ha muerto en la Fundación Santa Fe, la clínica a la que había sido trasladado el mismo día del atentado. Su esposa, María Claudia Tarazona, ha confirmado la noticia en redes sociales: "Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad", ha publicado. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha expresado su pésame a la familia de Miguel Uribe. "La vida está por encima de cualquier ideología", ha afirmado el jefe de Estado

ORDEN EN WASHINGTON

(11/08/25) - Estados Unidos - Washington, la sede del gobierno estadounidense, es una de las ciudades más violentas e inseguras del país y Trump no quiere esa mala publicidad. El presidente republicano se ha dado a la tarea de poner orden en Washington DC. Para lograr el objetivo Trump ordena el despliegue de la Guardia Nacional para luchar contra la delincuencia en Washington donde asegura que el crimen se ha desbocado. Entre las medidas planea expulsar a los sin techo y poner a la Policía local bajo control federal.

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