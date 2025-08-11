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MURIÓ EL CANDIDATO BALEADO EN BOGOTÁ
(11/08/25) -
Colombia - Murió el candidato colombiano que fue
victima de un atentado hace dos meses. El senador y
candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay ha
fallecido el lunes como consecuencia de los disparos que
recibió el sábado 7 de junio, en Bogotá, mientras intervenía
en un acto público de campaña. El político, de 39 años, hijo
de la periodista asesinada Diana Turbay y nieto del
expresidente Julio César Turbay Ayala, ha muerto en la
Fundación Santa Fe, la clínica a la que había sido
trasladado el mismo día del atentado. Su esposa, María
Claudia Tarazona, ha confirmado la noticia en redes
sociales: "Nuestro amor trasciende este plano físico.
Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos,
iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad", ha
publicado. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha
expresado su pésame a la familia de Miguel Uribe. "La vida
está por encima de cualquier ideología", ha afirmado el jefe
de Estado
ORDEN EN WASHINGTON
(11/08/25) - Estados
Unidos - Washington, la sede del gobierno estadounidense, es una
de las ciudades más violentas e inseguras del país y Trump no quiere esa
mala publicidad. El presidente republicano se ha dado a la tarea de
poner orden en Washington DC. Para lograr el objetivo Trump ordena el
despliegue de la Guardia Nacional para luchar contra la delincuencia en
Washington donde asegura que el crimen se ha desbocado. Entre las
medidas planea expulsar a los sin techo y poner a la Policía local bajo
control federal.
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