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LA BATALLA POR GAZA
(12/08/25) -
Palestina - El ejército de Israel se prepara para la
batalla de la ciudad de Gaza. La inminente operación militar
plantea interrogantes sobre el futuro de toda la región, el
equilibrio de poder y el costo humano de una confrontación
prolongada en entornos densamente poblados como la ciudad
más importante de la franja. En un denso paisaje urbano, con
probablemente miles de combatientes fieles a Hamás al
acecho, tomar la ciudad de Gaza será un trabajo difícil y
costoso para Israel, dicen los expertos en seguridad. El
domingo pasado, el primer ministro israelí, Benjamín
Netanyahu, expuso su intensión de tomar Gaza para la
victoria total después de 22 meses de guerra, con el
ejército ordenado a atacar los últimos bastiones de Hamás y
los campamentos centrales más al sur. Con una población de
unos 760.000 habitantes antes de la guerra, según cifras
oficiales, la ciudad de Gaza era la más grande de cualquier
área municipal en los territorios palestinos.
TRES MESES MÁS ENTRE USA Y CHINA
(12/08/25) - Mundo -
Estados Unidos y China acordaron una nueva prórroga arancelaria de 90
días. Mientras Trump continúa su cruzada contra sus socios comerciales,
utilizando los aranceles como arma de presión, Beijing consigue que
Washington acepte una nueva prórroga arancelaria y se mantenga en la
mesa de diálogo. Pocas horas antes de expirar la última tregua
arancelaria entre Estados Unidos y China que interrumpía la aplicación
de los aranceles hasta este martes 12 de agosto, ambas potencias han
acordado una nueva prórroga por 90 días más, en el que la tasa
arancelaria de Estados Unidos se mantiene en el 30% y la de China en el
10%. De este modo, se evita que los aranceles de los productos chinos
que entren en Estados Unidos se disparen hasta el 145% y que los
productos estadounidenses que accedan al mercado chino tengan la
imposición de aranceles del 125%.
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