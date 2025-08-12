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Noticias:  Miércoles 13 de Agosto de 2025

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LA BATALLA POR GAZA

(12/08/25) - Palestina - El ejército de Israel se prepara para la batalla de la ciudad de Gaza. La inminente operación militar plantea interrogantes sobre el futuro de toda la región, el equilibrio de poder y el costo humano de una confrontación prolongada en entornos densamente poblados como la ciudad más importante de la franja. En un denso paisaje urbano, con probablemente miles de combatientes fieles a Hamás al acecho, tomar la ciudad de Gaza será un trabajo difícil y costoso para Israel, dicen los expertos en seguridad. El domingo pasado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, expuso su intensión de tomar Gaza para la victoria total después de 22 meses de guerra, con el ejército ordenado a atacar los últimos bastiones de Hamás y los campamentos centrales más al sur. Con una población de unos 760.000 habitantes antes de la guerra, según cifras oficiales, la ciudad de Gaza era la más grande de cualquier área municipal en los territorios palestinos.

TRES MESES MÁS ENTRE USA Y CHINA

(12/08/25) - Mundo - Estados Unidos y China acordaron una nueva prórroga arancelaria de 90 días. Mientras Trump continúa su cruzada contra sus socios comerciales, utilizando los aranceles como arma de presión, Beijing consigue que Washington acepte una nueva prórroga arancelaria y se mantenga en la mesa de diálogo. Pocas horas antes de expirar la última tregua arancelaria entre Estados Unidos y China que interrumpía la aplicación de los aranceles hasta este martes 12 de agosto, ambas potencias han acordado una nueva prórroga por 90 días más, en el que la tasa arancelaria de Estados Unidos se mantiene en el 30% y la de China en el 10%. De este modo, se evita que los aranceles de los productos chinos que entren en Estados Unidos se disparen hasta el 145% y que los productos estadounidenses que accedan al mercado chino tengan la imposición de aranceles del 125%.

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