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ENTREGA DE NARCOS A ESTADOS UNIDOS
(12/08/25) -
México - La masiva entrega de narcos a Estados Unidos
por parte de México golpea al Cartel de Sinaloa y
puntualmente a Los Chapitos. Una decena de los 26 criminales
reclamados por Washington pertenecen al cartel de El Chapo
Guzmán, según datos el principal productor y contrabandista
de fentanilo a Estados Unidos. Las extradiciones de
narcotraficantes de México a Estados Unidos obligaron al
Gobierno de Claudia Sheinbaum a dar explicaciones. 11 de los
deportados están vinculados al Cartel de Sinaloa o a alguna
de las facciones en pugna por la herencia de su fundador,
Joaquín Guzmán Loera: Los Chapitos y La Mayiza. Washington
ha puesto en el centro al Cartel de Sinaloa por ser el
principal productor y contrabandista de fentanilo en su
territorio, pero también hay los extraditados del Cartel
Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Zetas, La Familia y los
Arellano Félix. El Departamento de Justicia de EE UU se ha
comprometido a que no pedirá la pena de muerte para ninguno
de los 26 criminales, y en cambio sí la cadena perpetua.
Este nuevo envío de personajes ligados al narco, el segundo
desde febrero, ocurre luego de que Trump firmó una orden que
faculta al Ejército de Estados Unidos a efectuar operaciones
contra el narco más allá de sus fronteras.
CON UNA AYUDA DE MIS AMIGOS
(12/08/25) - Mundo
- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, busca aliados ante
la agresiva política arancelaria de Trump. Lula tomó la agenda BRICS en
cuanto entró en vigor, el jueves pasado, el arancel del 50% que Estados
Unidos le ha impuesto en su guerra comercial que, en el caso Brasil,
incluye un ataque frontal a los tribunales en defensa de Bolsonaro. El
mandatario brasileño conversó a inicios de semana con el chino Xi
Jinping, tras hacerlo con el ruso Vladímir Putin y con el indio Narendra
Modi, todos socios fundadores de los BRICS, el bloque del Sur Global.
Lula busca nuevos mercados para sus exportaciones y aliados frente a
Donald Trump sin descuidar los esfuerzos para abrir vías de negociación
con Washington. El presidente chino le dijo al brasileño que "China está
lista para trabajar con Brasil y erigirse en ejemplo de unidad y
autosuficiencia entre los países del Sur Global". La llamada entre Xi y
Lula duró una hora y se produjo a instancias de latinoamericano. En el
caso de Brasil, el castigo arancelario tiene motivos políticos
explícitos. Es la manera en que Trump presiona a la justicia brasileña
para que el expresidente Jair Bolsonaro no rinda cuentas por el intento
de golpe contra Lula. El presidente, el juez Alexandre de Moraes y el
Tribunal Supremo al completo resisten la presión de los intereses de
Trump.
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