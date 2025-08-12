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Noticias:  Jueves 14 de Agosto de 2025

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ENTREGA DE NARCOS A ESTADOS UNIDOS

(12/08/25) - México - La masiva entrega de narcos a Estados Unidos por parte de México golpea al Cartel de Sinaloa y puntualmente a Los Chapitos. Una decena de los 26 criminales reclamados por Washington pertenecen al cartel de El Chapo Guzmán, según datos el principal productor y contrabandista de fentanilo a Estados Unidos. Las extradiciones de narcotraficantes de México a Estados Unidos obligaron al Gobierno de Claudia Sheinbaum a dar explicaciones. 11 de los deportados están vinculados al Cartel de Sinaloa o a alguna de las facciones en pugna por la herencia de su fundador, Joaquín Guzmán Loera: Los Chapitos y La Mayiza. Washington ha puesto en el centro al Cartel de Sinaloa por ser el principal productor y contrabandista de fentanilo en su territorio, pero también hay los extraditados del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Zetas, La Familia y los Arellano Félix. El Departamento de Justicia de EE UU se ha comprometido a que no pedirá la pena de muerte para ninguno de los 26 criminales, y en cambio sí la cadena perpetua. Este nuevo envío de personajes ligados al narco, el segundo desde febrero, ocurre luego de que Trump firmó una orden que faculta al Ejército de Estados Unidos a efectuar operaciones contra el narco más allá de sus fronteras.

CON UNA AYUDA DE MIS AMIGOS

(12/08/25) - Mundo - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, busca aliados ante la agresiva política arancelaria de Trump. Lula tomó la agenda BRICS en cuanto entró en vigor, el jueves pasado, el arancel del 50% que Estados Unidos le ha impuesto en su guerra comercial que, en el caso Brasil, incluye un ataque frontal a los tribunales en defensa de Bolsonaro. El mandatario brasileño conversó a inicios de semana con el chino Xi Jinping, tras hacerlo con el ruso Vladímir Putin y con el indio Narendra Modi, todos socios fundadores de los BRICS, el bloque del Sur Global. Lula busca nuevos mercados para sus exportaciones y aliados frente a Donald Trump sin descuidar los esfuerzos para abrir vías de negociación con Washington. El presidente chino le dijo al brasileño que "China está lista para trabajar con Brasil y erigirse en ejemplo de unidad y autosuficiencia entre los países del Sur Global". La llamada entre Xi y Lula duró una hora y se produjo a instancias de latinoamericano. En el caso de Brasil, el castigo arancelario tiene motivos políticos explícitos. Es la manera en que Trump presiona a la justicia brasileña para que el expresidente Jair Bolsonaro no rinda cuentas por el intento de golpe contra Lula. El presidente, el juez Alexandre de Moraes y el Tribunal Supremo al completo resisten la presión de los intereses de Trump.

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