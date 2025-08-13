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Noticias Destacadas del día
TRUMP PUTIN Y ALASKA
(13/08/25) -
Estados Unidos - Con Alaska como escenario llegó el
día del encuentro entre Trump y Putin para hablar de
Ucrania. En la previa el Reino Unido y la OTAN habían
exigido al presidente estadounidense que la paz no sea a
cualquier precio y sin tener en cuenta a Kiev. La reunión es
clave para saber si existe salida negociada a la guerra que
se extendió más de lo que todos sus protagonistas hubieran
deseado. El continente europeo, que ya superó a Estados
Unidos como proveedor de armas a Ucrania, se siente
frustrado de haber quedado afuera de la mesa en la que Putin
y Trump parecen decir: el resto no importa. Eso incluye a
Ucrania, territorio donde se está librando la guerra. La
diplomacia europea está en su momento de máxima impotencia
tratando de salir adelante mostrándose unida.
LEY DE EUTANASIA EN URUGUAY
(13/08/25) - Uruguay
- El congreso uruguayo dio un paso importante para que sea ley el
proyecto que regula la eutanasia. La Cámara de Diputados de Uruguay
aprobó, luego de una extensa sesión, el proyecto de ley que regula la
eutanasia. La iniciativa recibió el respaldo de distintos partidos
políticos (64 de los 93 legisladores presentes votaron a favor). El
proyecto de ley ahora pasa a la Cámara de Senadores. En ese ámbito, el
izquierdista Frente Amplio tiene amplia mayoría y el sistema político
estima que, antes de fin de año, la eutanasia será legal en el país
sudamericano. El eje de la discusión en el Palacio Legislativo estuvo en
torno a la libertad y a si la persona tiene el derecho o no de definir
el final de su vida. Además, el procedimiento establece una serie de
pasos que se deben cumplir para llevar adelante el procedimiento. Lo que
se juega aquí es el derecho o no a una muerte digna en casos que reúnen
una serie de características.
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