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Noticias:  Viernes 15 de Agosto de 2025

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TRUMP PUTIN Y ALASKA

(13/08/25) - Estados Unidos - Con Alaska como escenario llegó el día del encuentro entre Trump y Putin para hablar de Ucrania. En la previa el Reino Unido y la OTAN habían exigido al presidente estadounidense que la paz no sea a cualquier precio y sin tener en cuenta a Kiev. La reunión es clave para saber si existe salida negociada a la guerra que se extendió más de lo que todos sus protagonistas hubieran deseado. El continente europeo, que ya superó a Estados Unidos como proveedor de armas a Ucrania, se siente frustrado de haber quedado afuera de la mesa en la que Putin y Trump parecen decir: el resto no importa. Eso incluye a Ucrania, territorio donde se está librando la guerra. La diplomacia europea está en su momento de máxima impotencia tratando de salir adelante mostrándose unida.

LEY DE EUTANASIA EN URUGUAY

(13/08/25) - Uruguay - El congreso uruguayo dio un paso importante para que sea ley el proyecto que regula la eutanasia. La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó, luego de una extensa sesión, el proyecto de ley que regula la eutanasia. La iniciativa recibió el respaldo de distintos partidos políticos (64 de los 93 legisladores presentes votaron a favor). El proyecto de ley ahora pasa a la Cámara de Senadores. En ese ámbito, el izquierdista Frente Amplio tiene amplia mayoría y el sistema político estima que, antes de fin de año, la eutanasia será legal en el país sudamericano. El eje de la discusión en el Palacio Legislativo estuvo en torno a la libertad y a si la persona tiene el derecho o no de definir el final de su vida. Además, el procedimiento establece una serie de pasos que se deben cumplir para llevar adelante el procedimiento. Lo que se juega aquí es el derecho o no a una muerte digna en casos que reúnen una serie de características.

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