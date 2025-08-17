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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
ALASKA
Dos potencias representadas. Una base aérea y un protocolo estricto. El
reparto mundial.
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ELECCIONES EN BOLIVIA
(17/08/25) -
Bolivia - Bolivia elige presidente en un ambiente
donde se esperaba un resurgir de la derecha tras el colapso
del MAS. La izquierda que gobernó por dos décadas en Bolivia
sabía que el resultado de la pelea entre Evo Morales y el
presidente, Luís Arce era un final anunciado. Bolivia votaba,
sin demasiada esperanza, por un cambio de ciclo político
después de 20 años. Luís Arce anunció: "Vamos a hacer un
tránsito democrático de Gobierno". Unos 7,8 millones de
bolivianos estaban convocados a votar este domingo. El
futuro presidente deberá esperar para festejar a una segunda
vuelta, el 19 de Octubre. La derecha había llegado como
favorita con dos candidatos peleando en las encuestas: Doria
Medina y el Tuto Quiroga pero apareció un tapado y ganó con
más del 30% de los votos: el hijo del ex presidente Jaime
Paz Zamora (1989-1993) Rodrigo Paz del partido Demócrata
Cristiano. Entre Rodrigo Paz y Tuto Quiroga se disputarán el
balotaje. El tercero, Doria Medina ya dijo que apoyara a Paz
lo que hace prever una victoria del Demócrata Cristiano. Un nuevo paisaje político
apareció
con el Movimiento al Socialismo (MAS) desmembrado en lucha
de egos; pasaron dos décadas desde que de la mano de Evo
Morales, campesinos e indígenas, mayoritarios en la
población, y apartados durante décadas del poder, alcanzaban
la hegemonía. Un drástico giro hacia la derecha era esperado
en este panorama. Ya los sondeos le auguran al MAS y a sus
desprendimientos de izquierda una derrota contundente en la
primera vuelta electoral por la presidencia, un alto precio
por las internas, una actualidad donde la economía no
acompaña y se suma a la crisis de combustibles y el exceso
del gasto público. El resultado electoral quedó así: Rodrigo
Paz 31.1% - Jorge "Tuto" Quiroga 27.2% (entre ambos se
definirá la presidencia el próximo 19 de Octubre - Samuel
Doria Medina 19.6 % - Andrónico Rodríguez 8.2 % - Manfred
Reyes 7.2% - Eduardo del Castillo (candidato oficialista del
MAS) 3,2% - Johnny Fernández 1.5% - Pavel Aracena 1.4%
LLUVIAS EN PAKISTÁN
(17/08/25) - Pakistán
- Catástrofe por la lluvias en Pakistán. Un fenómeno de fuertes
precipitaciones fortalecidas por el cambio climático produjo cerca de
350 muertes en los últimos dos días y casi 700 desde que comenzaron las
lluvias en el mes de junio. El fin de semana los equipos de rescate en
Pakistán se dedicaron a recuperar los cadáveres sepultados bajo
escombros en el norte del país asiático. El fuerte temporal afectó
principalmente a la provincia montañosa de Khyber Pakhtunkhwa, donde
murieron 307 personas en el límite con Afganistán, acercándose a la
mitad de los fallecidos por la actual temporada de lluvias monzónicas,
que ascendió a 657 decesos este año. La mayoría de las víctimas fatales
perdieron la vida al ser arrastradas por las crecidas repentinas, por el
derrumbe de sus casas, electrocutadas o alcanzadas por rayos.
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