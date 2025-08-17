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Noticias:  Lunes 18 de Agosto de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

ALASKA

Dos potencias representadas. Una base aérea y un protocolo estricto. El reparto mundial.

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ELECCIONES EN BOLIVIA

(17/08/25) - Bolivia - Bolivia elige presidente en un ambiente donde se esperaba un resurgir de la derecha tras el colapso del MAS. La izquierda que gobernó por dos décadas en Bolivia sabía que el resultado de la pelea entre Evo Morales y el presidente, Luís Arce era un final anunciado. Bolivia votaba, sin demasiada esperanza, por un cambio de ciclo político después de 20 años. Luís Arce anunció: "Vamos a hacer un tránsito democrático de Gobierno". Unos 7,8 millones de bolivianos estaban convocados a votar este domingo. El futuro presidente deberá esperar para festejar a una segunda vuelta, el 19 de Octubre. La derecha había llegado como favorita con dos candidatos peleando en las encuestas: Doria Medina y el Tuto Quiroga pero apareció un tapado y ganó con más del 30% de los votos: el hijo del ex presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) Rodrigo Paz del partido Demócrata Cristiano. Entre Rodrigo Paz y Tuto Quiroga se disputarán el balotaje. El tercero, Doria Medina ya dijo que apoyara a Paz lo que hace prever una victoria del Demócrata Cristiano. Un nuevo paisaje político apareció con el Movimiento al Socialismo (MAS) desmembrado en lucha de egos; pasaron dos décadas desde que de la mano de Evo Morales, campesinos e indígenas, mayoritarios en la población, y apartados durante décadas del poder, alcanzaban la hegemonía. Un drástico giro hacia la derecha era esperado en este panorama. Ya los sondeos le auguran al MAS y a sus desprendimientos de izquierda una derrota contundente en la primera vuelta electoral por la presidencia, un alto precio por las internas, una actualidad donde la economía no acompaña y se suma a la crisis de combustibles y el exceso del gasto público. El resultado electoral quedó así: Rodrigo Paz 31.1% - Jorge "Tuto" Quiroga 27.2% (entre ambos se definirá la presidencia el próximo 19 de Octubre - Samuel Doria Medina 19.6 % - Andrónico Rodríguez 8.2 % - Manfred Reyes 7.2% - Eduardo del Castillo (candidato oficialista del MAS) 3,2% - Johnny Fernández 1.5% - Pavel Aracena 1.4%

LLUVIAS EN PAKISTÁN

(17/08/25) - Pakistán - Catástrofe por la lluvias en Pakistán. Un fenómeno de fuertes precipitaciones fortalecidas por el cambio climático produjo cerca de 350 muertes en los últimos dos días y casi 700 desde que comenzaron las lluvias en el mes de junio. El fin de semana los equipos de rescate en Pakistán se dedicaron a recuperar los cadáveres sepultados bajo escombros en el norte del país asiático. El fuerte temporal afectó principalmente a la provincia montañosa de Khyber Pakhtunkhwa, donde murieron 307 personas en el límite con Afganistán, acercándose a la mitad de los fallecidos por la actual temporada de lluvias monzónicas, que ascendió a 657 decesos este año. La mayoría de las víctimas fatales perdieron la vida al ser arrastradas por las crecidas repentinas, por el derrumbe de sus casas, electrocutadas o alcanzadas por rayos.

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