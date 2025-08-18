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Noticias:  Martes 19 de Agosto de 2025

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ESTALLA FABRICA DE ARMAS

(18/08/25) - Rusia - Una veintena de muertos y más de 130 heridos es el saldo de una explosión en un taller de armas y municiones en Riazán. Según la prensa local 31 de las 134 personas que resultaron heridas permanecen hospitalizadas. La explosión tuvo lugar en la fábrica Elastik en Riazán al sureste de Moscú, perteneciente al grupo petrolero ruso Transneft. Pavel Malkov, gobernador de la región dijo que el incidente fue provocado por un incendio que se produjo dentro de un taller de la fábrica. Hay referencias que explican que esta compañía fue amonestada en varias ocasiones por incumplir las normas de seguridad y condiciones laborales. La explosión habría sido provocada por la detonación de una munición y se desvinculó el incidente de un posible ataque de drones ucranianos ya que en la región no se declaró alarma antiaérea alguna. Las imágenes de video publicadas por el Ministerio de Emergencias mostraron partes de la planta completamente destruidas y a los rescatistas trabajando entre pilas gigantescas de escombros con perros rastreadores.

REUNIÓN ZELENSKI TRUMP

(18/08/25) - Estados Unidos - Volodímir Zelenski aterrizó en Washington después de la reunión Putin Trump en Alaska. El presidente ucraniano se reunió en Washington con Donald Trump. Estados Unidos y los países europeos acordaron negociar "garantías de seguridad robustas" para Ucrania similares a las que ofrece la Alianza Atlántica a sus miembros. Para evitar el enfado de Rusia, sería Estados Unidos y no la OTAN la que garantizaría la seguridad ucraniana. Por su parte Trump exige a Zelenski que renuncie a Crimea y a la adhesión a la OTAN como condiciones para firmar la paz con Rusia.

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