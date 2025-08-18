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ESTALLA FABRICA DE ARMAS
(18/08/25) -
Rusia - Una veintena de muertos y más de 130 heridos
es el saldo de una explosión en un taller de armas y
municiones en Riazán. Según la prensa local 31 de las 134
personas que resultaron heridas permanecen hospitalizadas.
La explosión tuvo lugar en la fábrica Elastik en Riazán al
sureste de Moscú, perteneciente al grupo petrolero ruso
Transneft. Pavel Malkov, gobernador de la región dijo que el
incidente fue provocado por un incendio que se produjo
dentro de un taller de la fábrica. Hay referencias que
explican que esta compañía fue amonestada en varias
ocasiones por incumplir las normas de seguridad y
condiciones laborales. La explosión habría sido provocada
por la detonación de una munición y se desvinculó el
incidente de un posible ataque de drones ucranianos ya que
en la región no se declaró alarma antiaérea alguna. Las
imágenes de video publicadas por el Ministerio de
Emergencias mostraron partes de la planta completamente
destruidas y a los rescatistas trabajando entre pilas
gigantescas de escombros con perros rastreadores.
REUNIÓN ZELENSKI TRUMP
(18/08/25) - Estados
Unidos - Volodímir Zelenski aterrizó en Washington después de la
reunión Putin Trump en Alaska. El presidente ucraniano se reunió en
Washington con Donald Trump. Estados Unidos y los países europeos
acordaron negociar "garantías de seguridad robustas" para Ucrania
similares a las que ofrece la Alianza Atlántica a sus miembros. Para
evitar el enfado de Rusia, sería Estados Unidos y no la OTAN la que
garantizaría la seguridad ucraniana. Por su parte Trump exige a Zelenski
que renuncie a Crimea y a la adhesión a la OTAN como condiciones para
firmar la paz con Rusia.
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