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REDUCIENDO EL ENTUSIASMO
(19/08/25) -
Rusia - Las urgencias de Trump y Europa chocan contra
la frialdad rusa. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi
Lavrov, ha rebajado las expectativas en torno a las
negociaciones de paz en Ucrania y el hipotético encuentro
entre los presidentes de los dos países enfrentados,
Vladímir Putin y Volodímir Zelenski. Estados Unidos
pretendía cerrar la cumbre en agosto, pero ahora todo está
en duda. Trump paso de organizar los preparativos para un
encuentro Putin Zelenski a decir que posiblemente Rusia no
quiera llegar a un acuerdo con Ucrania y ofrecer apoyo aéreo
en caso de que Kiev lo necesite.
PASEO MILITAR POR EL MAR CARIBE
(19/08/25) - Venezuela -
Venezuela está en alerta, Estados Unidos enviará en los próximas días
tres destructores al límite de sus aguas territoriales. Se trata de tres
destructores Aegis de misil guiado, además de submarinos y aviones. Los
posicionará al límite del mar territorial venezolano, de acuerdo con una
información publicada por la agencia internacional Reuters, que cita a
dos fuentes de Washington que lo confirman bajo condición de anonimato.
Según estas fuentes, el envío forma parte de los esfuerzos del Gobierno
de Donald Trump "por enfrentar y derrotar a los carteles
latinoamericanos de drogas", designados por la Administración
estadounidense como organizaciones terroristas internacionales. La
administración Trump, siempre de acuerdo con esta información, tiene
contemplado destacar sobre el terreno a 4.000 marines en lo que presenta
como un intento "por combatir las drogas y el narcotráfico en la zona
sur del Caribe". Reuters afirma que las movilizaciones incluirían
aviones de espionaje P-8, acorazados y submarinos de ataque. No se
especifica el destino del operativo militar, su modalidad o su alcance.
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