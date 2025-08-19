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Noticias:  Miércoles 20 de Agosto de 2025

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REDUCIENDO EL ENTUSIASMO

(19/08/25) - Rusia - Las urgencias de Trump y Europa chocan contra la frialdad rusa. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha rebajado las expectativas en torno a las negociaciones de paz en Ucrania y el hipotético encuentro entre los presidentes de los dos países enfrentados, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski. Estados Unidos pretendía cerrar la cumbre en agosto, pero ahora todo está en duda. Trump paso de organizar los preparativos para un encuentro Putin Zelenski a decir que posiblemente Rusia no quiera llegar a un acuerdo con Ucrania y ofrecer apoyo aéreo en caso de que Kiev lo necesite.

PASEO MILITAR POR EL MAR CARIBE

(19/08/25) - Venezuela - Venezuela está en alerta, Estados Unidos enviará en los próximas días tres destructores al límite de sus aguas territoriales. Se trata de tres destructores Aegis de misil guiado, además de submarinos y aviones. Los posicionará al límite del mar territorial venezolano, de acuerdo con una información publicada por la agencia internacional Reuters, que cita a dos fuentes de Washington que lo confirman bajo condición de anonimato. Según estas fuentes, el envío forma parte de los esfuerzos del Gobierno de Donald Trump "por enfrentar y derrotar a los carteles latinoamericanos de drogas", designados por la Administración estadounidense como organizaciones terroristas internacionales. La administración Trump, siempre de acuerdo con esta información, tiene contemplado destacar sobre el terreno a 4.000 marines en lo que presenta como un intento "por combatir las drogas y el narcotráfico en la zona sur del Caribe". Reuters afirma que las movilizaciones incluirían aviones de espionaje P-8, acorazados y submarinos de ataque. No se especifica el destino del operativo militar, su modalidad o su alcance.

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