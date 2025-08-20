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ISRAEL EN MARCHA
(20/08/25) -
Israel - Israel pone en marcha su plan para tomar
Gaza y llama a filas a 60.000 reservistas para poder
ejecutarlo. La toma de Ciudad de Gaza es el inicio para el
plan del gobierno de Netanyahu de ocupar la totalidad de la
Franja. Mientras tanto Israel estudia la última propuesta de
tregua aceptada por Hamás que propone el intercambio de
algunos rehenes por presos palestinos. A todos esto la
inminente ocupación israelí de Ciudad de Gaza sigue adelante
y el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha
confirmado la aprobación del plan militar para tomar por la
fuerza el mayor municipio de los territorios palestinos
ocupados, en el que se encuentran cerca de un millón de
personas. Varios líderes políticos israelíes sostienen que
esta será la operación definitiva para provocar el
desmoronamiento de la milicia palestina Hamás, a pesar de
que la cúpula del propio ejército de Israel tiene sus
objeciones.
URIBE ESPERA EN LIBERTAD
(20/08/25) - Colombia
- La justicia ordena que el expresidente Álvaro Uribe Vélez espere la
decisión de su apelación en libertad. El Tribunal Superior de Bogotá
falla una tutela a favor del líder de la derecha colombiana y revoca la
detención domiciliaria que pesaba sobre él hasta que la segunda
instancia defina el proceso penal por el que ha sido condenado. Uribe
celebró el fallo con un mensaje en redes: "Gracias a Dios, gracias a
tantos compatriotas por sus expresiones de solidaridad. Cada minuto de
mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia". El fallo del día
martes solo determina que Uribe tiene el derecho a esperar la decisión
final de la apelación en libertad sin embargo es comunicado por sus
seguidores como una muestra de la inocencia de Uribe en el caso y de
cómo la acusación es meramente política. La decisión del Tribunal
explica que los criterios utilizados por la jueza para justificar la
detención, cuando quedaba un recurso de apelación, fueron "vagos,
indeterminados e imprecisos". El fallo concluye: "Es ininteligible por
qué esta privación de la libertad es necesaria para la convivencia
pacífica y el orden social".
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