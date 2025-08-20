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Noticias:  Jueves 21 de Agosto de 2025

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ISRAEL EN MARCHA

(20/08/25) - Israel - Israel pone en marcha su plan para tomar Gaza y llama a filas a 60.000 reservistas para poder ejecutarlo. La toma de Ciudad de Gaza es el inicio para el plan del gobierno de Netanyahu de ocupar la totalidad de la Franja. Mientras tanto Israel estudia la última propuesta de tregua aceptada por Hamás que propone el intercambio de algunos rehenes por presos palestinos. A todos esto la inminente ocupación israelí de Ciudad de Gaza sigue adelante y el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha confirmado la aprobación del plan militar para tomar por la fuerza el mayor municipio de los territorios palestinos ocupados, en el que se encuentran cerca de un millón de personas. Varios líderes políticos israelíes sostienen que esta será la operación definitiva para provocar el desmoronamiento de la milicia palestina Hamás, a pesar de que la cúpula del propio ejército de Israel tiene sus objeciones.

URIBE ESPERA EN LIBERTAD

(20/08/25) - Colombia - La justicia ordena que el expresidente Álvaro Uribe Vélez espere la decisión de su apelación en libertad. El Tribunal Superior de Bogotá falla una tutela a favor del líder de la derecha colombiana y revoca la detención domiciliaria que pesaba sobre él hasta que la segunda instancia defina el proceso penal por el que ha sido condenado. Uribe celebró el fallo con un mensaje en redes: "Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por sus expresiones de solidaridad. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia". El fallo del día martes solo determina que Uribe tiene el derecho a esperar la decisión final de la apelación en libertad sin embargo es comunicado por sus seguidores como una muestra de la inocencia de Uribe en el caso y de cómo la acusación es meramente política. La decisión del Tribunal explica que los criterios utilizados por la jueza para justificar la detención, cuando quedaba un recurso de apelación, fueron "vagos, indeterminados e imprecisos". El fallo concluye: "Es ininteligible por qué esta privación de la libertad es necesaria para la convivencia pacífica y el orden social".

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