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Noticias:  Viernes 22 de Agosto de 2025

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EVACUACIÓN DE GAZA

(21/08/25) - Franja de Gaza - El ejército de Israel exigió a las autoridades médicas gazatíes y a los grupos humanitarios que abandonen la ciudad de Gaza. La orden expresa que deben prepararse para abandonar Ciudad de Gaza y trasladarse hacia el sur. El aviso anticipa que más adelante habrá una orden de evacuación "para el conjunto del municipio", donde el Ministerio de Sanidad de la Franja y grupos humanitarios estiman que hay cerca de un millón de personas. Israel da a conocer esta advertencia después de que los portavoces del ejército afirmaran que ya se encontraban a las puertas de la controvertida toma del mayor municipio del enclave palestino. Netanyahu ha anunciado que ha ordenado que se inicien "de manera inmediata" las negociaciones "para liberar a todos los rehenes" que permanecen en la Franja. La declaración supone la primera referencia aparente a las conversaciones existentes por un alto el fuego y a la propuesta de tregua que Hamás aceptó el lunes y a la que el Gobierno israelí hasta ahora no había hecho mención.

CORTE DE ESCOLAR SALVADOREÑO

(21/08/25) - El Salvador - Miles de escolares salvadoreños se adaptan por estos días a la nueva norma aprobada por el Gobierno. Nayib Bukele, propaga la idea de que un corte de cabello pulcro ayuda a fortalecer la disciplina. La nueva normativa que les obliga a acudir a la escuela con uniforme limpio y un corte de pelo "adecuado" también implica el saludar con educación antes de entrar a clase. La normativa, que entró en vigor el miércoles, busca el fortalecimiento de la disciplina y el orden, según ha dicho su impulsora, la nueva ministra de Educación, Karla Trigueros. Muchos niños y jóvenes han visitado en por estos días las peluquerías de todo el país para adecuar su aspecto a lo exigido por el Gobierno nacional.

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