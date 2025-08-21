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EVACUACIÓN DE GAZA
(21/08/25) -
Franja de Gaza - El ejército de Israel exigió a las
autoridades médicas gazatíes y a los grupos humanitarios que
abandonen la ciudad de Gaza. La orden expresa que deben
prepararse para abandonar Ciudad de Gaza y trasladarse hacia
el sur. El aviso anticipa que más adelante habrá una orden
de evacuación "para el conjunto del municipio", donde el
Ministerio de Sanidad de la Franja y grupos humanitarios
estiman que hay cerca de un millón de personas. Israel da a
conocer esta advertencia después de que los portavoces del
ejército afirmaran que ya se encontraban a las puertas de la
controvertida toma del mayor municipio del enclave
palestino. Netanyahu ha anunciado que ha ordenado que se
inicien "de manera inmediata" las negociaciones "para
liberar a todos los rehenes" que permanecen en la Franja. La
declaración supone la primera referencia aparente a las
conversaciones existentes por un alto el fuego y a la
propuesta de tregua que Hamás aceptó el lunes y a la que el
Gobierno israelí hasta ahora no había hecho mención.
CORTE DE ESCOLAR SALVADOREÑO
(21/08/25) - El Salvador
- Miles de escolares salvadoreños se adaptan por estos días a la nueva
norma aprobada por el Gobierno. Nayib Bukele, propaga la idea de que un
corte de cabello pulcro ayuda a fortalecer la disciplina. La nueva
normativa que les obliga a acudir a la escuela con uniforme limpio y un
corte de pelo "adecuado" también implica el saludar con educación antes
de entrar a clase. La normativa, que entró en vigor el miércoles, busca
el fortalecimiento de la disciplina y el orden, según ha dicho su
impulsora, la nueva ministra de Educación, Karla Trigueros. Muchos niños
y jóvenes han visitado en por estos días las peluquerías de todo el país
para adecuar su aspecto a lo exigido por el Gobierno nacional.
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