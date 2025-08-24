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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
PÍNTALO DE NEGRO
Dijo Donald Trump; y no, no estaba cantando una canción de los Rolling
Stones.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
ISRAEL ATACÓ YEMEN
(24/08/25) -
Yemen - Israel atacó a los rebeldes Hutíes. El
ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró ayer
domingo que su país destruyó el palacio presidencial de los
hutíes en Yemen durante los ataques contra Saná, la capital
yemení. "Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han
destruido el palacio presidencial hutí en Yemen y atacado
depósitos de combustible y plantas eléctricas", dijo en un
comunicado conjunto con el primer ministro, Benjamín
Netanyahu. Por su parte, el mandatario israelí dijo que el
grupo terrorista proiraní está “aprendiendo a las malas” las
consecuencias de sus ataques contra Israel.
VIOLENCIA EN COLOMBIA
(24/08/25) - Colombia
- La violencia marca la agenda de una Colombia que entra en periodo
electoral. El asesinato de 13 policías en Antioquia y la muerte de al
menos seis civiles tras un ataque con explosivos a una instalación
militar en Cali ponen de nuevo al orden público como centro del debate.
Los violentos ataques de las disidencias de las extintas Farc durante
esta semana que paso consolidaron la seguridad como la gran preocupación
de los colombianos de cara a las elecciones de 2026. La oposición coloca
en la palestra la promesa de paz total del Gobierno de Gustavo Petro. A
los dos últimos ataques se suma el asesinato del precandidato
presidencial Miguel Uribe Turbay, que falleció dos meses después de que
un joven sicario le disparara mientras estaba en un acto de campaña en
un parque de una zona residencial de Bogotá. Por su parte las masacres y
el asesinato de líderes sociales siguen aumentando. Según la
organización Indepaz, en lo que va corrido del año han muerto de forma
violenta más de un centenar de líderes sociales y se han registrado al
menos medio millar de masacres.
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SHOW 6116
PÍNTALO DE NEGRO
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
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