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Noticias:  Lunes 25 de Agosto de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

PÍNTALO DE NEGRO

Dijo Donald Trump; y no, no estaba cantando una canción de los Rolling Stones.

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Noticias Destacadas del día

ISRAEL ATACÓ YEMEN

(24/08/25) - Yemen - Israel atacó a los rebeldes Hutíes. El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró ayer domingo que su país destruyó el palacio presidencial de los hutíes en Yemen durante los ataques contra Saná, la capital yemení. "Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han destruido el palacio presidencial hutí en Yemen y atacado depósitos de combustible y plantas eléctricas", dijo en un comunicado conjunto con el primer ministro, Benjamín Netanyahu. Por su parte, el mandatario israelí dijo que el grupo terrorista proiraní está “aprendiendo a las malas” las consecuencias de sus ataques contra Israel.

VIOLENCIA EN COLOMBIA

(24/08/25) - Colombia - La violencia marca la agenda de una Colombia que entra en periodo electoral. El asesinato de 13 policías en Antioquia y la muerte de al menos seis civiles tras un ataque con explosivos a una instalación militar en Cali ponen de nuevo al orden público como centro del debate. Los violentos ataques de las disidencias de las extintas Farc durante esta semana que paso consolidaron la seguridad como la gran preocupación de los colombianos de cara a las elecciones de 2026. La oposición coloca en la palestra la promesa de paz total del Gobierno de Gustavo Petro. A los dos últimos ataques se suma el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que falleció dos meses después de que un joven sicario le disparara mientras estaba en un acto de campaña en un parque de una zona residencial de Bogotá. Por su parte las masacres y el asesinato de líderes sociales siguen aumentando. Según la organización Indepaz, en lo que va corrido del año han muerto de forma violenta más de un centenar de líderes sociales y se han registrado al menos medio millar de masacres.

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