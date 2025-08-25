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OTRA VEZ KILMAR
(25/08/25) -
Estados Unidos - El inmigrante salvadoreño cuya
deportación errónea de Estados Unidos a su país de origen le
convirtió en símbolo de la política de expulsiones de Donald
Trump, ha sido detenido nuevamente. Kilmar Abrego García, de
30 años, fue detenido este lunes, otra vez, por el Servicio
de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando asistía a
los tribunales de Maryland donde reside su familia. Kilmar
ingresó irregularmente a los EE.UU. en 2012, fue acusado por
su mujer de cometer violencia doméstica en 2019, 2020 y
2021, y fue deportado a su país en 2025. Sería deportado a
Costa Rica si acepta presuntos cargos de "tráfico de
personas” pero hasta el momento se ha negado. Su defensa
dice que la acusación es una represalia contra Abrego y la
justicia podría enviarlo a Uganda, país africano. Obligado
por una orden judicial, el gobierno de Trump lo trajo de
regreso a Estados Unidos en junio, solo para detenerlo
nuevamente por cargos de tráfico de personas.
ATAQUE AL HOSPITAL
(25/08/25) - Palestina
- Al menos 20 personas murieron en el ataque israelí del lunes al
hospital Nasser en la ciudad de Jan Yunis del sur de la franja de Gaza.
Según la información, entre las víctimas fatales hay cinco periodistas,
cuatro que trabajaban para la agencia Reuters, AP, Al Jazeera y NBC. "El
primer ataque tuvo como objetivo el cuarto piso del Complejo Médico
Nasser, seguido de un segundo ataque a la llegada de las ambulancias
para rescatar a los heridos y muertos", ha informado el Ministerio de
Sanidad gazatí, que ha informado de "numerosos heridos". Hamás ha
calificado el ataque como una nueva “escalada” en el "genocidio" contra
la población gazatí, y ha pedido a la comunidad internacional medidas
"contundentes" y rápidas para acabar con el “crimen del siglo”. Por otro
lado, la hambruna sigue desolando la Franja en la previa al asalto del
ejercito israelí a la ciudad de Gaza. Al menos 11 personas murieron por
desnutrición en la franja el fin de semana, lo que eleva a 300 el total
de fallecidos por esta causa en el territorio palestino desde octubre de
2023 cuando comenzara la ofensiva israelí en respuesta a los secuestros
y asesinatos perpetrados por Hamás.
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