Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias:  Miércoles 27 de Agosto de 2025

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

MILEI Y LA HERMANA

(26/08/25) - Argentina - El Gobierno de Javier Milei finalmente habló sobre la existencia de una presunta red de corrupción en la compra estatal de medicamentos. Cinco días después de la aparición de una escandalosa red de corrupción descrita en varios audios filtrados del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. El Ejecutivo expulsó a Spagnuolo del cargo, pero dejó que el escándalo creciera sin dar ninguna explicación hasta ahora, incluso después de que la Justicia ordenase allanamientos. Finalmente, Milei decidió hacer una defensa de su Gobierno (sobre todo de su hermana Karina). Aunque no mencionó explícitamente el escándalo de las presuntas coimas, el presidente ultra acusó al kirchnerismo de “sembrar el caos de manera descarada” y elogió a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, involucrada en las denuncias.

AUSTRALIA EXPULSA EMBAJADOR IRANÍ

(26/08/25) - Australia - Irán pierde su embajada en Australia. El país oceánico expulsa al embajador iraní. El Gobierno australiano ha acusado a Irán de dirigir al menos dos de una quincena de ataques antisemitas que ocurrieron en Sídney y Melbourne entre finales de 2024 y principios de 2025. El primer ministro, Anthony Albanese, ha expulsado al embajador y a otros tres diplomáticos de la República Islámica tras anunciar que la agencia nacional de inteligencia le informara de que no descarta su implicación en los otros ataques. "Fueron actos de agresión extraordinarios y peligrosos, orquestados por una nación extranjera en suelo australiano", dijo Albanese.

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 6118

EL ABOGADO

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados