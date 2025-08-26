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MILEI Y LA HERMANA
(26/08/25) -
Argentina - El Gobierno de Javier Milei finalmente
habló sobre la existencia de una presunta red de corrupción
en la compra estatal de medicamentos. Cinco días después de
la aparición de una escandalosa red de corrupción descrita
en varios audios filtrados del extitular de la Agencia
Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. El Ejecutivo
expulsó a Spagnuolo del cargo, pero dejó que el escándalo
creciera sin dar ninguna explicación hasta ahora, incluso
después de que la Justicia ordenase allanamientos.
Finalmente, Milei decidió hacer una defensa de su Gobierno
(sobre todo de su hermana Karina). Aunque no mencionó
explícitamente el escándalo de las presuntas coimas, el
presidente ultra acusó al kirchnerismo de “sembrar el caos
de manera descarada” y elogió a su hermana Karina,
secretaria general de la Presidencia, involucrada en las
denuncias.
AUSTRALIA EXPULSA EMBAJADOR IRANÍ
(26/08/25) - Australia
- Irán pierde su embajada en Australia. El país oceánico expulsa al
embajador iraní. El Gobierno australiano ha acusado a Irán de dirigir al
menos dos de una quincena de ataques antisemitas que ocurrieron en
Sídney y Melbourne entre finales de 2024 y principios de 2025. El primer
ministro, Anthony Albanese, ha expulsado al embajador y a otros tres
diplomáticos de la República Islámica tras anunciar que la agencia
nacional de inteligencia le informara de que no descarta su implicación
en los otros ataques. "Fueron actos de agresión extraordinarios y
peligrosos, orquestados por una nación extranjera en suelo australiano",
dijo Albanese.
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