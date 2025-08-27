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FRANCIA OTRA VEZ AL LÍMITE
(27/08/25) -
Francia - Por tercera vez en poco más de un año,
Francia está a punto de perder a su primer ministro. La
decisión de François Bayrou, tomada el 25 de agosto, de
arriesgar la supervivencia de su gobierno con un voto de
confianza el 8 de septiembre fue tan inesperada como
arriesgada para su propio futuro político. El primer
ministro centrista dirige un gobierno minoritario en un
parlamento estancado y dividido en tres bloques, dos de los
cuales están decididos a derrocarlo. Bayrou, de 74 años,
deberá demostrar una habilidad política realmente
excepcional si quiere conservar el cargo que consiguió hace
menos de nueve meses tras el derrocamiento de su predecesor,
Michel Barnier y de un turbulento clima político que ha
impedido que Francia conforme un gobierno estable por un
periodo relativamente prolongado. Los mercados ya dieron
cuenta de esto mientras Francia se encamina hacia una nueva
etapa de inestabilidad política. El próximo 8 de septiembre
es la fecha clave.
DINAMARCA Y ESTADOS UNIDOS PELEAN POR GROENLANDIA
(27/08/25) - Dinamarca
- Dinamarca planta cara a Estados Unidos en su interés por Groenlandia y
crece la tensión diplomática. El Ministerio de Asuntos Exteriores de
Dinamarca convocó al encargado de negocios de la embajada de Estados
Unidos para pedirle explicaciones por los supuestos intentos de personas
vinculadas a la Administración estadounidense de influir en la opinión
pública de la isla de Groenlandia para "liberarse" de Copenhague. El
presidente de Donald Trump ha reiterado en varias oportunidades su
interés por "hacerse" de la gigantesca isla que se ubica geográficamente
en América del Norte pero es territorio autónomo danés. Según Trump el
deseo está motivado por razones de seguridad nacional. Esta cuestión ha
aumentado considerablemente la tensión entre Estados Unidos y Dinamarca
en el último tiempo.
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