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Noticias:  Jueves 28 de Agosto de 2025

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FRANCIA OTRA VEZ AL LÍMITE

(27/08/25) - Francia - Por tercera vez en poco más de un año, Francia está a punto de perder a su primer ministro. La decisión de François Bayrou, tomada el 25 de agosto, de arriesgar la supervivencia de su gobierno con un voto de confianza el 8 de septiembre fue tan inesperada como arriesgada para su propio futuro político. El primer ministro centrista dirige un gobierno minoritario en un parlamento estancado y dividido en tres bloques, dos de los cuales están decididos a derrocarlo. Bayrou, de 74 años, deberá demostrar una habilidad política realmente excepcional si quiere conservar el cargo que consiguió hace menos de nueve meses tras el derrocamiento de su predecesor, Michel Barnier y de un turbulento clima político que ha impedido que Francia conforme un gobierno estable por un periodo relativamente prolongado. Los mercados ya dieron cuenta de esto mientras Francia se encamina hacia una nueva etapa de inestabilidad política. El próximo 8 de septiembre es la fecha clave.

DINAMARCA Y ESTADOS UNIDOS PELEAN POR GROENLANDIA

(27/08/25) - Dinamarca - Dinamarca planta cara a Estados Unidos en su interés por Groenlandia y crece la tensión diplomática. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca convocó al encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos para pedirle explicaciones por los supuestos intentos de personas vinculadas a la Administración estadounidense de influir en la opinión pública de la isla de Groenlandia para "liberarse" de Copenhague. El presidente de Donald Trump ha reiterado en varias oportunidades su interés por "hacerse" de la gigantesca isla que se ubica geográficamente en América del Norte pero es territorio autónomo danés. Según Trump el deseo está motivado por razones de seguridad nacional. Esta cuestión ha aumentado considerablemente la tensión entre Estados Unidos y Dinamarca en el último tiempo.

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