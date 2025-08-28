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Noticias:  Viernes 29 de Agosto de 2025

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AGRESIÓN EN EL SENADO MEXICANO

(28/08/25) - México - El senador y presidente nacional del PRI, Alito Moreno, golpeo a Gerardo Fernández Noroña al concluir la sesión en el Senado. Fue en pleno canto del himno nacional en la tarde del miércoles. Los videos de la sesión muestran que el presidente de la Cámara alta se defiende de los empujones, pero solo recibe más golpes. Alejandro "Alito" Moreno también ha cargado contra un colaborador de Noroña, el camarógrafo Emiliano González González, al que los servicios médicos le colocaron minutos después un collarín. Noroña declaró que Moreno lo agredió mientras le gritaba "te voy a romper la madre y te voy a matar". Moreno y Noroña ya habían sostenido una discusión unos momentos antes, cuando el primero subió a la tribuna para reclamar al presidente que no le había dejado participar. Alito le increpaba con el dedo índice y Noroña le decía: "No me toques". Pero el senador regresó a su curul, para abandonarlo al final de la sesión y volver a la mesa de la presidencia. Aguantó a que se cantara el himno nacional y acto seguido se produjo la fuerte confrontación: Moreno empujó y lanzó puñetazos al presidente del Senado (Noroña), quien daba pasos hacia atrás para esquivar las agresiones.

INVITACIÓN A MOLDAVIA

(28/08/25) - Europa - Francia, Alemania y Polonia le ofrecen a Moldavia unirse al club Euro. El presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; y el primer ministro polaco, Donald Tusk; abrieron las puertas de la Unión Europea (UE) a Moldavia, al que manifestaron su firme apoyo frente a las presiones de Rusia en el Día de la Independencia del país de la Unión Soviética. “La UE no amenaza a nadie y respeta la soberanía de todos. Es una unión de prosperidad y de paz. No es, en absoluto, como la Unión Soviética”, dijo Macron durante una rueda de prensa conjunta en Chisinau capital moldava. Dirigiéndose a su anfitrión, la presidenta moldava, la europeísta Maia Sandu, destacó que la UE “es una comunidad de valores” democráticos y de derechos humanos, que ha hecho una apuesta “clara” por el ingreso de Moldavia en la Unión.

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