noticias
mundo
internacional
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
AGRESIÓN EN EL SENADO MEXICANO
(28/08/25) -
México - El senador y presidente nacional del PRI,
Alito Moreno, golpeo a Gerardo Fernández Noroña al concluir
la sesión en el Senado. Fue en pleno canto del himno
nacional en la tarde del miércoles. Los videos de la sesión
muestran que el presidente de la Cámara alta se defiende de
los empujones, pero solo recibe más golpes. Alejandro "Alito"
Moreno también ha cargado contra un colaborador de Noroña,
el camarógrafo Emiliano González González, al que los
servicios médicos le colocaron minutos después un collarín.
Noroña declaró que Moreno lo agredió mientras le gritaba "te
voy a romper la madre y te voy a matar". Moreno y Noroña ya
habían sostenido una discusión unos momentos antes, cuando
el primero subió a la tribuna para reclamar al presidente
que no le había dejado participar. Alito le increpaba con el
dedo índice y Noroña le decía: "No me toques". Pero el
senador regresó a su curul, para abandonarlo al final de la
sesión y volver a la mesa de la presidencia. Aguantó a que
se cantara el himno nacional y acto seguido se produjo la
fuerte confrontación: Moreno empujó y lanzó puñetazos al
presidente del Senado (Noroña), quien daba pasos hacia atrás
para esquivar las agresiones.
INVITACIÓN A MOLDAVIA
(28/08/25) - Europa
- Francia, Alemania y Polonia le ofrecen a Moldavia unirse al club Euro.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller alemán,
Friedrich Merz; y el primer ministro polaco, Donald Tusk; abrieron las
puertas de la Unión Europea (UE) a Moldavia, al que manifestaron su
firme apoyo frente a las presiones de Rusia en el Día de la
Independencia del país de la Unión Soviética. “La UE no amenaza a nadie
y respeta la soberanía de todos. Es una unión de prosperidad y de paz.
No es, en absoluto, como la Unión Soviética”, dijo Macron durante una
rueda de prensa conjunta en Chisinau capital moldava. Dirigiéndose a su
anfitrión, la presidenta moldava, la europeísta Maia Sandu, destacó que
la UE “es una comunidad de valores” democráticos y de derechos humanos,
que ha hecho una apuesta “clara” por el ingreso de Moldavia en la Unión.
ECDQEMSD Podcast
Episodio del día:
SHOW 6120
OH PARIS PARIS!
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST