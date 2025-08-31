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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
RETRASAN
El compacto de violencia, lucha libre mexicana, lucha política cuerpo a
cuerpo y señores que exigen respetabilidad.
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EL ASESINATO DE PRIMER MINISTRO HUTÍ
(31/08/25) -
Yemen - Israel mata en una operación al primer
ministro hutí en Yemen y a parte de su gabinete. La muerte
del primer ministro hutí Ahmed al Rahawi en un ataque aéreo
atribuido a Israel en Saná, capital de Yemen, provocó una
fuerte reacción por parte del grupo extremista que amenazó
con vengarse y advirtió a Israel que vendrán "días oscuros".
El Consejo Político Supremo hutí, liderado por Mahdi al
Mashat, responsabilizó al gobierno israelí por la muerte de
al Rahawi y varios ministros, aunque el número exacto de
fallecidos no ha sido especificado, y advirtió que la
venganza será inminente. El ataque en el que murió Al Rahawi
se produjo el jueves pasado durante una reunión del gabinete
hutí. En un discurso televisado, Al Mashat dirigió duras
advertencias al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu,
asegurando que "su venganza no duerme" y que los actos de
Israel tendrán como respuesta "días oscuros". Asimismo,
instó a la población civil mundial a evitar cualquier trato
con bienes israelíes y advirtió a las empresas extranjeras
que operan en Israel que abandonen el país antes de que sea
"demasiado tarde". Por su parte, Al Mashat subrayó que la
sangre yemení derramada "hará caer los tronos imperiales" y
que la muerte de al Rahawi será suficiente para que Israel
"pague" por sus acciones. "Continuaremos enfrentando
desafíos directamente, y ustedes no tendrán seguridad nunca
más. Sionistas, Dios está con nosotros y la victoria es
nuestra aliada, no importa cuánto tiempo tome", expresó.
LIBERARON A LOS SOLDADOS
(31/08/25) - Colombia
- Los 34 soldados que estaban retenidos por la comunidad en el municipio
de El Retorno, Guaviare, han sido liberados. Así lo ha confirmado la
defensora del Pueblo, Iris Marín, quien medió desde el miércoles pasado
para lograr la libertad de los uniformados. En el proceso también
participó la Misión de Apoyo al proceso de paz de la Organización de los
Estados Americanos (OEA). Con el anuncio, Marín también hizo un llamado
a no estigmatizar a la comunidad de esa localidad del departamento
amazónico, que ha sido golpeado durante varias décadas por el conflicto.
El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, agradeció a las
instituciones que mediaron con la comunidad para lograrlo. También
señaló a quienes retuvieron a los soldados de cometer los delitos de
secuestro, asonada y obstrucción a la función pública. Por ello, ofreció
una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita
a las autoridades "identificar e individualizar a quienes cometieron
estos graves delitos". Reiteró además que seguirá adelante con las
operaciones contra disidentes al mando de alias Iván Mordisco y de alias
Calarcá Córdoba.
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