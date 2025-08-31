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Noticias:  Lunes 1° de Septiembre de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

RETRASAN

El compacto de violencia, lucha libre mexicana, lucha política cuerpo a cuerpo y señores que exigen respetabilidad.

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EL ASESINATO DE PRIMER MINISTRO HUTÍ

(31/08/25) - Yemen - Israel mata en una operación al primer ministro hutí en Yemen y a parte de su gabinete. La muerte del primer ministro hutí Ahmed al Rahawi en un ataque aéreo atribuido a Israel en Saná, capital de Yemen, provocó una fuerte reacción por parte del grupo extremista que amenazó con vengarse y advirtió a Israel que vendrán "días oscuros". El Consejo Político Supremo hutí, liderado por Mahdi al Mashat, responsabilizó al gobierno israelí por la muerte de al Rahawi y varios ministros, aunque el número exacto de fallecidos no ha sido especificado, y advirtió que la venganza será inminente. El ataque en el que murió Al Rahawi se produjo el jueves pasado durante una reunión del gabinete hutí. En un discurso televisado, Al Mashat dirigió duras advertencias al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, asegurando que "su venganza no duerme" y que los actos de Israel tendrán como respuesta "días oscuros". Asimismo, instó a la población civil mundial a evitar cualquier trato con bienes israelíes y advirtió a las empresas extranjeras que operan en Israel que abandonen el país antes de que sea "demasiado tarde". Por su parte, Al Mashat subrayó que la sangre yemení derramada "hará caer los tronos imperiales" y que la muerte de al Rahawi será suficiente para que Israel "pague" por sus acciones. "Continuaremos enfrentando desafíos directamente, y ustedes no tendrán seguridad nunca más. Sionistas, Dios está con nosotros y la victoria es nuestra aliada, no importa cuánto tiempo tome", expresó.

LIBERARON A LOS SOLDADOS

(31/08/25) - Colombia - Los 34 soldados que estaban retenidos por la comunidad en el municipio de El Retorno, Guaviare, han sido liberados. Así lo ha confirmado la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien medió desde el miércoles pasado para lograr la libertad de los uniformados. En el proceso también participó la Misión de Apoyo al proceso de paz de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Con el anuncio, Marín también hizo un llamado a no estigmatizar a la comunidad de esa localidad del departamento amazónico, que ha sido golpeado durante varias décadas por el conflicto. El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, agradeció a las instituciones que mediaron con la comunidad para lograrlo. También señaló a quienes retuvieron a los soldados de cometer los delitos de secuestro, asonada y obstrucción a la función pública. Por ello, ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita a las autoridades "identificar e individualizar a quienes cometieron estos graves delitos". Reiteró además que seguirá adelante con las operaciones contra disidentes al mando de alias Iván Mordisco y de alias Calarcá Córdoba.

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