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Noticias:  Martes 2 de Septiembre de 2025

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POLÍTICA ARANCELARIA EN DUDA

(31/08/25) - Estados Unidos - La política arancelaria de Estados Unidos con la que Trump amenaza a todo el mundo queda en el aire tras el bloqueo de un tribunal. La situación no caria de momento ya que la administración Trump aún cuenta con opciones para imponer gravámenes a otros países. Los impuestos se mantienen en pie hasta el 14 de octubre, para dar opción a las partes a apelar ante el Supremo. La decisión de un tribunal de apelaciones de echar por tierra los aranceles globales que ha impuesto Donald Trump es todo un golpe significativo para el líder estadounidense. La orden judicial no solo dinamita la base de la política económica y comercial trumpista, basada en que las tasas a los productos extranjeros pagarían el galopante déficit y los recortes de impuestos.

LAS OTRAS POTENCIAS MUNDIALES

(31/08/25) - China - La reunión de China, Rusia e India pretende mostrar un contrapeso de la OTAN y a la visión occidental del mundo. China proyecta su visión alternativa frente a la que propone Estados Unidos en una cumbre junto a Modi y Putin. Xi Jinping se presenta como "una fuente de estabilidad y certeza" durante un encuentro de la Organización de Cooperación de Shanghái que reúne a una veintena de líderes de Asia. Xi insiste ante los miembros de la Organización en la necesidad de cooperación e insta a sus homólogos asiáticos a resistirse a la influencia externa, en alusión directa a Washington y Bruselas.

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