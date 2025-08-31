noticias
mundo
internacional
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
POLÍTICA ARANCELARIA EN DUDA
(31/08/25) -
Estados Unidos - La política arancelaria de Estados
Unidos con la que Trump amenaza a todo el mundo queda en el
aire tras el bloqueo de un tribunal. La situación no caria
de momento ya que la administración Trump aún cuenta con
opciones para imponer gravámenes a otros países. Los
impuestos se mantienen en pie hasta el 14 de octubre, para
dar opción a las partes a apelar ante el Supremo. La
decisión de un tribunal de apelaciones de echar por tierra
los aranceles globales que ha impuesto Donald Trump es todo
un golpe significativo para el líder estadounidense. La
orden judicial no solo dinamita la base de la política
económica y comercial trumpista, basada en que las tasas a
los productos extranjeros pagarían el galopante déficit y
los recortes de impuestos.
LAS OTRAS POTENCIAS MUNDIALES
(31/08/25) - China
- La reunión de China, Rusia e India pretende mostrar un contrapeso de
la OTAN y a la visión occidental del mundo. China proyecta su visión
alternativa frente a la que propone Estados Unidos en una cumbre junto a
Modi y Putin. Xi Jinping se presenta como "una fuente de estabilidad y
certeza" durante un encuentro de la Organización de Cooperación de
Shanghái que reúne a una veintena de líderes de Asia. Xi insiste ante
los miembros de la Organización en la necesidad de cooperación e insta a
sus homólogos asiáticos a resistirse a la influencia externa, en alusión
directa a Washington y Bruselas.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6122
LOS PITUFOS DEL MAL
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST