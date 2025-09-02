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Noticias:  Miércoles 3 de Septiembre de 2025

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DRAMA EN SUDÁN

(02/09/25) - Sudán - Un deslizamiento de tierra generado por fuertes lluvias sepultó el fin de semana a la aldea de Tarsin, en el oeste de Sudán, provocando la muerte de unas 1.000 personas y dejando un solo superviviente. La información fue dada el día de ayer por rebeldes del Movimiento de Liberación de Sudán en un comunicado. El Movimiento de Liberación de Sudán asegura que solo sobrevivió una persona y ya ha pedido el apoyo de Naciones Unidas para colaborar con la búsqueda del millar de sepultados por el alud. Sudán está en una guerra entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en el estado de Darfur del Norte, lo que ha obligado al desplazamiento forzado de personas que buscan refugio en las montañas de Marra. El Movimiento Ejército de Liberación de Sudán es un grupo rebelde de Darfur que controla precisamente esa zona montañosa de Jebel Marra y que se ha mantenido neutral en los choques entre las FAR y el Ejército.

VIENTO A FAVOR PARA SHEINBAUM

(02/09/25) - México - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó a inicio de esta semana su primer informe de gobierno. En el balance de su primer año de gestión y proclamó delante de toda la plana mayor del Gobierno, el Congreso y el Poder Judicial: "Estamos viviendo un momento estelar de nuestra historia". Por supuesto eligió echar luces sobre el crecimiento del PIB, los números de un desempleo mínimo, una inflación en caída, un presupuesto que catalogó de "histórico" para programas sociales, y también habló de trenes e investigaciones científicas. Destacó una supuesta caída de los homicidios y también habló de su relación de cooperación con Donald Trump. La deuda que marcó ausencia en el discurso son los 133.000 desaparecidos en el país, de la guerra desatada en Sinaloa y las cifras alarmantes de feminicidios con de las 10 mujeres asesinadas cada día. La mandataria llega a su primer informe de Gobierno con un índice de aprobación altísimo, casi el 80% según algunas encuestas; ella lo sabe y también sabe que esos números licuan internas, crisis y críticas.

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