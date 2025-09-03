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EL ATAQUE A LA LANCHA
(03/09/25) -
Estados Unidos - Trump eleva la presión sobre Nicolás
Maduro y el chavismo con el ataque con 11 muertos a una
lancha, supuestamente narco, cerca de Venezuela. El
presidente venezolano evita referirse de manera directa al
hecho. Así Estados Unidos ha pasado de la retórica a la
acción, y la Casa Blanca ha celebrado como un gran
acontecimiento que su contingente militar desplegado en el
sur del Caribe hiciera saltar por los aires una lancha que
había zarpado de Venezuela. Ninguno de los 11 tripulantes a
bordo ha sobrevivido a lo que parece ser el impacto de un
misil, según las imágenes que ha difundido el Gobierno
estadounidense. Por el momento no se han mostrado pruebas de
que el sucesor de Chávez se encuentre detrás de la
organización Cártel de los Soles. Venezuela acusa a Estados
Unidos de crear con inteligencia artificial el vídeo del
ataque. Trump indicó: que esto sirva de advertencia.
DESFILE DE PODERÍO BÉLICO
(03/09/25) - Chine
- China exhibió todo su poderío armamentístico junto a Putin y Kim
Jon-un. Xi Jinping organizó el desfile militar para impresionar a sus
amigo y marcar línea a sus enemigos. "Hoy, la humanidad vuelve a
enfrentarse a la disyuntiva entre la paz o la guerra", advirtió el líder
chino. Ochenta cañonazos en plaza de Tiananmén han marcado el inicio del
mayor despliegue de músculo militar chino en los últimos años. El
desfile con motivo del 80º aniversario de la rendición de Japón en la
segunda guerra Sino-Japonesa (1937-1945) y el final de la II Guerra
Mundial comenzó así en Beijing exactamente a las nueve de la mañana de
ayer miércoles, hora local. El líder chino, Xi Jinping, ha presidido la
celebración, flanqueado por su homólogo ruso, Vladímir Putin, y el líder
norcoreano, Kim Jong-un, desde la misma galería con vistas a la plaza
desde la que Mao Zedong proclamó en 1949 la República Popular China.
"Hoy, la humanidad vuelve a enfrentarse a la disyuntiva entre la paz o
la guerra, el diálogo o la confrontación, el beneficio compartido o el
juego de suma cero", ha proclamado Xi durante su discurso.
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