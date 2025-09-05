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Noticias:  Viernes 5 de Septiembre de 2025

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ACCIDENTE EN FUNICULAR DE LISBOA

(05/09/25) - Portugal - Una sorprendente tragedia enlutó la capital portuguesa. El descarrilamiento de uno de los populares funiculares de Lisboa se convierte en uno de los accidentes más trágicos registrados en la ciudad en los últimos años al provocar la muerte de 16 personas y resultar heridas 21. El Instituto Nacional de Emergencia Médica (INEM) luso informó además que cinco de los heridos se encuentran graves. Este ascensor, que conecta la plaza de los Restauradores, en la parte baja de la ciudad, con el Barrio Alto, es un medio de transporte muy utilizado por turistas, que suelen formar largas colas para acceder al clásico ascensor, con capacidad para 43 pasajeros.

LA BATALLA HARVARD VS TRUMP

(04/09/25) - Estados Unidos - La Universidad de Harvard suma un punto en su batalla judicial contra el Gobierno de Estados Unidos. Lo que lentamente se fue transformando en una pelea por la libertad de cátedra y de expresión entre la administración Trump y las casas de altos estudios de Estados Unidos avanza en la Justicia. Un tribunal ha declarado ilícita la decisión del gobierno de Donald Trump de retirar 2.200 millones de dólares en fondos para investigación a esta institución educativa, y ha ordenado que se entregue ese dinero a la universidad. El dictamen de la jueza de distrito Allison Burroughs en Boston (Massachussetts) es una vindicación de las tesis de la universidad más antigua y rica del país, que alega que las presiones de Trump sobre sus políticas de diversidad y su supuesto antisemitismo equivalen a una violación de la primera enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión.

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