noticias
mundo
internacional
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
ACCIDENTE EN FUNICULAR DE LISBOA
(05/09/25) -
Portugal - Una sorprendente tragedia enlutó la
capital portuguesa. El descarrilamiento de uno de los
populares funiculares de Lisboa se convierte en uno de los
accidentes más trágicos registrados en la ciudad en los
últimos años al provocar la muerte de 16 personas y resultar
heridas 21. El Instituto Nacional de Emergencia Médica
(INEM) luso informó además que cinco de los heridos se
encuentran graves. Este ascensor, que conecta la plaza de
los Restauradores, en la parte baja de la ciudad, con el
Barrio Alto, es un medio de transporte muy utilizado por
turistas, que suelen formar largas colas para acceder al
clásico ascensor, con capacidad para 43 pasajeros.
LA BATALLA HARVARD VS TRUMP
(04/09/25) - Estados
Unidos - La Universidad de Harvard suma un punto en su batalla
judicial contra el Gobierno de Estados Unidos. Lo que lentamente se fue
transformando en una pelea por la libertad de cátedra y de expresión
entre la administración Trump y las casas de altos estudios de Estados
Unidos avanza en la Justicia. Un tribunal ha declarado ilícita la
decisión del gobierno de Donald Trump de retirar 2.200 millones de
dólares en fondos para investigación a esta institución educativa, y ha
ordenado que se entregue ese dinero a la universidad. El dictamen de la
jueza de distrito Allison Burroughs en Boston (Massachussetts) es una
vindicación de las tesis de la universidad más antigua y rica del país,
que alega que las presiones de Trump sobre sus políticas de diversidad y
su supuesto antisemitismo equivalen a una violación de la primera
enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6125
ME LO DIJO EL TAROT
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST