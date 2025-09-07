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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
LA LANCHA MISTERIOSA
Y lo que hasta ayer asociábamos con paraísos de arena y palmeras se
trasformó en zona de guerra.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
ATAQUE MASIVO RUSO SOBRE KIEV
(07/09/25) -
Ucrania
- Rusia lanzó un ataque masivo con más de 800 drones y 13
misiles contra Ucrania. La operación militar alcanzó un
edificio de gobierno en Kiev. El ataque causó cuatro muertos
y 44 heridos según el Servicio Estatal de Emergencias
ucraniano que precisó que el bombardeo contra la capital
dañó varios edificios. Entre los fallecidos hay una mujer
mayor que se encontraba en un refugio en el distrito de
Darnytskyi y un niño de un año. Moscú lanzó la andanada de
drones durante la madrugada del domingo. El Mando de las
Fuerzas Aéreas de Ucrania precisó que se emplearon 805
drones suicidas del tipo Shahed y drones señuelo de diversos
modelos desde Rusia y la ocupada península de Crimea,
superando el récord previo de julio, cuando se habían usado
más de 740 drones.
RUSIA Y LOS OBJETIVOS LEGÍTIMOS
(07/09/25) - Rusia
- Europa arropa a Ucrania pero Putin avisa que tropas extranjeras en
Ucrania será objetivos de Rusia. Mientras los líderes europeos sueñan
con el despliegue de una misión de paz en Ucrania el día después de la
supuesta firma de la paz, el presidente ruso, Vladimir Putin, recuerda
que esta guerra no ha acabado y que bajo ningún punto de vista aceptará
soldados extranjeros en un país sobre el que ha avanzado para tenerlo
bajo control. "Si aparecen tropas allí, especialmente ahora durante la
operación militar, partiremos de la base de que serán objetivos
legítimos para ser destruidos", ha advertido el dirigente ruso durante
su intervención este viernes en el Foro Económico de Vladivostok.
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LA LANCHA MISTERIOSA
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