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Noticias:  Lunes 8 de Septiembre de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

LA LANCHA MISTERIOSA

Y lo que hasta ayer asociábamos con paraísos de arena y palmeras se trasformó en zona de guerra.

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Noticias Destacadas del día

ATAQUE MASIVO RUSO SOBRE KIEV

(07/09/25) - Ucrania - Rusia lanzó un ataque masivo con más de 800 drones y 13 misiles contra Ucrania. La operación militar alcanzó un edificio de gobierno en Kiev. El ataque causó cuatro muertos y 44 heridos según el Servicio Estatal de Emergencias ucraniano que precisó que el bombardeo contra la capital dañó varios edificios. Entre los fallecidos hay una mujer mayor que se encontraba en un refugio en el distrito de Darnytskyi y un niño de un año. Moscú lanzó la andanada de drones durante la madrugada del domingo. El Mando de las Fuerzas Aéreas de Ucrania precisó que se emplearon 805 drones suicidas del tipo Shahed y drones señuelo de diversos modelos desde Rusia y la ocupada península de Crimea, superando el récord previo de julio, cuando se habían usado más de 740 drones.

RUSIA Y LOS OBJETIVOS LEGÍTIMOS

(07/09/25) - Rusia - Europa arropa a Ucrania pero Putin avisa que tropas extranjeras en Ucrania será objetivos de Rusia. Mientras los líderes europeos sueñan con el despliegue de una misión de paz en Ucrania el día después de la supuesta firma de la paz, el presidente ruso, Vladimir Putin, recuerda que esta guerra no ha acabado y que bajo ningún punto de vista aceptará soldados extranjeros en un país sobre el que ha avanzado para tenerlo bajo control. "Si aparecen tropas allí, especialmente ahora durante la operación militar, partiremos de la base de que serán objetivos legítimos para ser destruidos", ha advertido el dirigente ruso durante su intervención este viernes en el Foro Económico de Vladivostok.

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LA LANCHA MISTERIOSA

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