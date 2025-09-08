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Noticias:  Martes 9 de Septiembre de 2025

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LA DEA GOLPEA AL CARTEL DE SINALOA

(08/09/25) - Mundial - La DEA anunció un golpe significativo a las operaciones globales del Cartel de Sinaloa. El resultado, 600 detenidos y 10 toneladas de drogas incautadas. La agencia estadounidense anuncia los resultados de un operativo internacional en siete países que fue realizado en agosto. La DEA, que no entra en detalles sobre los países donde se llevó a cabo el operativo, anuncia que estuvieron involucradas 23 divisiones nacionales y siete regiones extranjeras con la participación de agencias aliadas. Este nuevo golpe al narco llega poco después de anunciar hace una semana la firma de un acuerdo en seguridad entre el Gobierno mexicano y el de Estados Unidos. La agencia antinarcóticos ha decomisado 480 kilos de polvo de fentanilo, más de 700 mil pastillas falsificadas, más de 2 toneladas de metanfetamina; casi 7 toneladas y media de cocaína y 16 kilos y medio de heroína. Adicionalmente, han sido confiscados más de 11 millones de dólares en dinero, 420 armas y bienes por un valor de más de 1 millón y medio dólares.

GANÓ LA BUENOS AIRES PERONISTA

(08/09/25) - Argentina - La derrota del partido de Milei en la elección que el propio gobierno había planteado como determinante sorprendió hasta a los ganadores. El peronismo obtuvo una victoria realmente contundente en la provincia de Buenos Aires, donde reside el 40% de la población total del país. Fuerza Patria obtuvo el 47.3% frente al 33.7 de la Libertad Avanza. El resto de las agrupaciones políticas no alcanzaron los dos dígitos. El gobernador Axel Kicillof se posiciona con esta victoria de cara a las presidenciales 2027. Fuerza Patria se impuso con holgura en la primera y en la tercera, las dos secciones electorales con mayor población. También ganó en la segunda, en la cuarta, en la séptima y en la octava, es decir se llevó 6 de 8. El gobernador impuso su estrategia, desdoblar la elección, y acertó, por lo que se llevó toda la gloria de la victoria frente incluso a Cristina Kirchner que le recomendó no hacerlo. El gobierno libertario de Milei volvió a sufrir así una derrota categórica (como la recibida apenas una semana antes en la provincia de Corrientes) y hay cuestionamientos al diseño electoral impulsado por los Menem y apoyado por Karina Milei.

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