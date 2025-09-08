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LA DEA GOLPEA AL CARTEL DE SINALOA
(08/09/25) -
Mundial
- La DEA anunció un golpe significativo a las operaciones
globales del Cartel de Sinaloa. El resultado, 600 detenidos
y 10 toneladas de drogas incautadas. La agencia
estadounidense anuncia los resultados de un operativo
internacional en siete países que fue realizado en agosto.
La DEA, que no entra en detalles sobre los países donde se
llevó a cabo el operativo, anuncia que estuvieron
involucradas 23 divisiones nacionales y siete regiones
extranjeras con la participación de agencias aliadas. Este
nuevo golpe al narco llega poco después de anunciar hace una
semana la firma de un acuerdo en seguridad entre el Gobierno
mexicano y el de Estados Unidos. La agencia antinarcóticos
ha decomisado 480 kilos de polvo de fentanilo, más de 700
mil pastillas falsificadas, más de 2 toneladas de
metanfetamina; casi 7 toneladas y media de cocaína y 16
kilos y medio de heroína. Adicionalmente, han sido
confiscados más de 11 millones de dólares en dinero, 420
armas y bienes por un valor de más de 1 millón y medio
dólares.
GANÓ LA BUENOS AIRES PERONISTA
(08/09/25) -
Argentina
- La derrota del partido de Milei en la elección que el
propio gobierno había planteado como determinante sorprendió hasta a los
ganadores. El peronismo obtuvo una victoria realmente contundente en la
provincia de Buenos Aires, donde reside el 40% de la población total del
país. Fuerza Patria obtuvo el 47.3% frente al 33.7 de la Libertad
Avanza. El resto de las agrupaciones políticas no alcanzaron los dos
dígitos. El gobernador Axel Kicillof se posiciona con esta victoria de
cara a las presidenciales 2027. Fuerza Patria se impuso con holgura en
la primera y en la tercera, las dos secciones electorales con mayor
población. También ganó en la segunda, en la cuarta, en la séptima y en
la octava, es decir se llevó 6 de 8. El gobernador impuso su estrategia,
desdoblar la elección, y acertó, por lo que se llevó toda la gloria de
la victoria frente incluso a Cristina Kirchner que le recomendó no
hacerlo. El gobierno libertario de Milei volvió a sufrir así una derrota
categórica (como la recibida apenas una semana antes en la provincia de
Corrientes) y hay cuestionamientos al diseño electoral impulsado por los
Menem y apoyado por Karina Milei.
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