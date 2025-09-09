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Noticias:  Miércoles 10 de Septiembre de 2025

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KATMANDÚ EN LLAMAS

(09/09/25) - Nepal - Las protestas en Nepal se tornaron caóticas luego de la prohibición de las redes sociales. El primer ministro debió renunciar tras la represión que dejó una veintena de muertos y más de un centenar de heridos. Las imágenes mostraron el Parlamento en llamas, vehículos siniestrados y el caos en las calles de Katmandú. El lunes habían estallado protestas anticorrupción que fueron reprimidas ferozmente y desencadenaron en la prohibición del uso de las redes sociales. La medida, que luego se levantó, durante un toque de queda, finalizó con la renuncia del primer ministro nepalí.

BASE DE OPERACIONES PUERTO RICO

(09/09/25) - Puerto Rico - La isla de Puerto Rico se convierte en base de operaciones de Estados Unidos en el Caribe. Operativos contra los cárteles en el Caribe llevan al Pentágono a preparar el despliegue de cazas F-35 en Puerto Rico. El Departamento de Defensa de Estados Unidos enviará diez cazas a la isla, intensificando la respuesta militar a la actividad de los cárteles en la región y bajo la política antidroga de Trump. Pete Hegseth, secretario de Defensa (ahora de Guerra) de Estados Unidos, y Dan Caine, general de la Fuerza Aérea y presidente del Estado Mayor Conjunto, viajaron el lunes a la isla, según fuentes oficiales y reportes publicados en la red social X por la gobernadora local Jenniffer González quien antes había mencionado que desde Venezuela el régimen chavista había inundado la isla de drogas.

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