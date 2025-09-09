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Noticias Destacadas del día
KATMANDÚ EN LLAMAS
(09/09/25) -
Nepal
- Las protestas en Nepal se tornaron caóticas luego de la
prohibición de las redes sociales. El primer ministro debió
renunciar tras la represión que dejó una veintena de muertos
y más de un centenar de heridos. Las imágenes mostraron el
Parlamento en llamas, vehículos siniestrados y el caos en
las calles de Katmandú. El lunes habían estallado protestas
anticorrupción que fueron reprimidas ferozmente y
desencadenaron en la prohibición del uso de las redes
sociales. La medida, que luego se levantó, durante un toque
de queda, finalizó con la renuncia del primer ministro
nepalí.
BASE DE OPERACIONES PUERTO RICO
(09/09/25) - Puerto Rico
- La isla de Puerto Rico se convierte en base de operaciones de
Estados Unidos en el Caribe. Operativos contra los cárteles en el Caribe
llevan al Pentágono a preparar el despliegue de cazas F-35 en Puerto
Rico. El Departamento de Defensa de Estados Unidos enviará diez cazas a
la isla, intensificando la respuesta militar a la actividad de los
cárteles en la región y bajo la política antidroga de Trump. Pete
Hegseth, secretario de Defensa (ahora de Guerra) de Estados Unidos, y
Dan Caine, general de la Fuerza Aérea y presidente del Estado Mayor
Conjunto, viajaron el lunes a la isla, según fuentes oficiales y
reportes publicados en la red social X por la gobernadora local
Jenniffer González quien antes había mencionado que desde Venezuela el
régimen chavista había inundado la isla de drogas.
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