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Noticias:  Jueves 11 de Septiembre de 2025

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DRONES RUSOS EN POLONIA

(09/09/25) - Polonia - Rusia no aclarar por qué sus drones irrumpieron en territorio polaco, territorio de la OTAN. El Ministerio de Defensa ruso publica un comunicado en el que dice que no se fijó objetivos concretos en Polonia. Bielorrusia, aliado de Moscú, sostiene que los aparatos se extraviaron tras perder el rumbo. Lo que indicaría que la caída en territorio de Polonia fue un error involuntario. Europa y la OTAN aprovechan la acción para incrementar las alarmas y presionar al Kremlin. La OTAN llevan tiempo esperando el momento en que el presidente ruso, Vladímir Putin vaya más allá de Ucrania, cruce la línea y ataque a un país aliado, lo que daría justificaciones a una respuesta de la alianza occidental. La noticia es que Polonia derribó varios drones rusos tras una "violación sin precedentes del espacio aéreo". El primer ministro polaco, Donald Tusk, pidió a la OTAN la apertura de consultas y afirma: "Es lo más cerca que hemos estado de un conflicto abierto desde la II Guerra Mundial". Moscú sostiene que sus objetivo estaban en territorio de Ucrania y no en Polonia. La tensión alcanza un máximo desde el inicio de las hostilidades..

CALIFORNIA REGRESA A LAS REDADAS

(09/09/25) - Estados Unidos - El Supremo de Estados Unidos autoriza la reanudación de las redadas indiscriminadas contra inmigrantes en el estado de California. Una jueza había ordenado su fin por considerar que los agentes federales vulneran la Constitución al escoger a quién detener por el color de su piel o su idioma. Ahora Trump se anota una nueva victoria gracias el Supremo de Estados Unidos que da vía libre a la Administración federal a continuar con su cruzado contra la inmigración. El alto tribunal dio permiso a comienzo de semana para que los agentes federales continúen, al menos, temporalmente, con las detenciones, las redadas y operativos de detención de migrantes.

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