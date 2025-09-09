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DRONES RUSOS EN POLONIA
(09/09/25) -
Polonia
- Rusia no aclarar por qué sus drones irrumpieron en
territorio polaco, territorio de la OTAN. El Ministerio de
Defensa ruso publica un comunicado en el que dice que no se
fijó objetivos concretos en Polonia. Bielorrusia, aliado de
Moscú, sostiene que los aparatos se extraviaron tras perder
el rumbo. Lo que indicaría que la caída en territorio de
Polonia fue un error involuntario. Europa y la OTAN
aprovechan la acción para incrementar las alarmas y
presionar al Kremlin. La OTAN llevan tiempo esperando el
momento en que el presidente ruso, Vladímir Putin vaya más
allá de Ucrania, cruce la línea y ataque a un país aliado,
lo que daría justificaciones a una respuesta de la alianza
occidental. La noticia es que Polonia derribó varios drones
rusos tras una "violación sin precedentes del espacio
aéreo". El primer ministro polaco, Donald Tusk, pidió a la
OTAN la apertura de consultas y afirma: "Es lo más cerca que
hemos estado de un conflicto abierto desde la II Guerra
Mundial". Moscú sostiene que sus objetivo estaban en
territorio de Ucrania y no en Polonia. La tensión alcanza un
máximo desde el inicio de las hostilidades..
CALIFORNIA REGRESA A LAS REDADAS
(09/09/25) - Estados
Unidos
- El Supremo de Estados Unidos autoriza la reanudación de las
redadas indiscriminadas contra inmigrantes en el estado de California.
Una jueza había ordenado su fin por considerar que los agentes federales
vulneran la Constitución al escoger a quién detener por el color de su
piel o su idioma. Ahora Trump se anota una nueva victoria gracias el
Supremo de Estados Unidos que da vía libre a la Administración federal a
continuar con su cruzado contra la inmigración. El alto tribunal dio
permiso a comienzo de semana para que los agentes federales continúen,
al menos, temporalmente, con las detenciones, las redadas y operativos
de detención de migrantes.
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