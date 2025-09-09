noticias
mundo
internacional
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
EXPLOSIÓN EN IZTAPALAPA
(09/09/25) -
México
- La colosal explosión de la pipa de gas en Iztapalapa,
Ciudad de México, causó hasta el momento ocho muertos y un
centenar de heridos. De pronto se paralizó la ciudad y las
lenguas de fuego se elevaban hasta el cielo. El vuelco de
una enorme pipa de gas generó una onda expansiva que afectó
a más de una veintena de vehículos en los límites entre las
alcaldías de Iztapalapa y Chalco, Estado de México. La zona,
a la que han llegado equipos de emergencia por tierra y
aire, se ha mantenido detenida toda la jornada del día
miércoles. Tanto bomberos como marinos, integrantes de la
Guardia Nacional, policías y personas de las Fiscalías de
las dos entidades, se desplazaron al lugar de la explosión,
ocurrido en un importante nudo vial. La escena se dio en el
Puente de la Concordia, Iztapalapa, al suroriente de Ciudad.
A las 14.07, una pipa que transportaba 49.000 litros de gas
licuado de petróleo volcó sobre el puente provocando una
fuga masiva. El impacto generó una explosión y ráfagas de
fuego de al menos 30 metros de altura.
VIDA EN MARTE?
(09/09/25) - Estados
Unidos
- Tras el hallazgo de pistas de posible vida antigua en Marte se
tomaron muestras para analizar en la Tierra. El anuncio de la NASA
generó euforia en la comunidad científica pero el retorno de rocas
marcianas no está del todo garantizado. El anuncio de que una roca
recolectada por el rover Perseverance de la NASA, podría contener
pruebas de vida microbiana pasada en Marte generó un intenso debate
tanto científico como político. El hallazgo, publicado en la revista
Nature tras superar un estricto proceso de revisión por pares, no es aún
definitivo. Los especialistas coinciden en que solo un análisis en
laboratorios terrestres permitirá confirmar si esa evidencia corresponde
a restos biológicos o a procesos geológicos.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6130
INVIERTA EN EL GOBIERNO
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST