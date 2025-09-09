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Noticias:  Jueves 12 de Septiembre de 2025

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EXPLOSIÓN EN IZTAPALAPA

(09/09/25) - México - La colosal explosión de la pipa de gas en Iztapalapa, Ciudad de México, causó hasta el momento ocho muertos y un centenar de heridos. De pronto se paralizó la ciudad y las lenguas de fuego se elevaban hasta el cielo. El vuelco de una enorme pipa de gas generó una onda expansiva que afectó a más de una veintena de vehículos en los límites entre las alcaldías de Iztapalapa y Chalco, Estado de México. La zona, a la que han llegado equipos de emergencia por tierra y aire, se ha mantenido detenida toda la jornada del día miércoles. Tanto bomberos como marinos, integrantes de la Guardia Nacional, policías y personas de las Fiscalías de las dos entidades, se desplazaron al lugar de la explosión, ocurrido en un importante nudo vial. La escena se dio en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, al suroriente de Ciudad. A las 14.07, una pipa que transportaba 49.000 litros de gas licuado de petróleo volcó sobre el puente provocando una fuga masiva. El impacto generó una explosión y ráfagas de fuego de al menos 30 metros de altura.

VIDA EN MARTE?

(09/09/25) - Estados Unidos - Tras el hallazgo de pistas de posible vida antigua en Marte se tomaron muestras para analizar en la Tierra. El anuncio de la NASA generó euforia en la comunidad científica pero el retorno de rocas marcianas no está del todo garantizado. El anuncio de que una roca recolectada por el rover Perseverance de la NASA, podría contener pruebas de vida microbiana pasada en Marte generó un intenso debate tanto científico como político. El hallazgo, publicado en la revista Nature tras superar un estricto proceso de revisión por pares, no es aún definitivo. Los especialistas coinciden en que solo un análisis en laboratorios terrestres permitirá confirmar si esa evidencia corresponde a restos biológicos o a procesos geológicos.

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