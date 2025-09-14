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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
GRITOS Y DOLORES
Semana dificilísima, la que pasó, para muchos políticos que venían
disfrutando aparentes victorias.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
LA SOLUCIÓN DE LOS DOS ESTADOS
(14/09/25) -
Mundo
- La Asamblea General de la ONU aprobó el día viernes pasado
un documento destinado a revitalizar la solución de dos
Estados para Israel y Palestina. La llamada "Declaración de
Nueva York", deja afuera de manera explícita cualquier
participación del grupo Hamas. La propuesta, impulsada por
Francia y Arabia Saudita, obtuvo 142 votos a favor, 10 en
contra (entre ellos los de Israel, Estados Unidos, Hungría y
Argentina) y 12 abstenciones. Desde hace casi dos años
Israel acusa a los organismos de la ONU de no condenar con
suficiente firmeza el ataque de Hamas del 7 de octubre de
2023, punto de inicio a la actual guerra en Gaza. Sin
embargo, la declaración adoptada no deja lugar a dudas:
"Condenamos los ataques perpetrados el 7 de octubre por
Hamas contra civiles" y "Hamas debe liberar a todos los
rehenes" que siguen en su poder en Gaza. El texto,
respaldado por la Liga Árabe y firmado inicialmente en julio
por 17 países durante la primera parte de una conferencia de
la ONU sobre la solución de dos Estados, va incluso más
lejos al señalar: "En el contexto de la finalización de la
guerra en Gaza, Hamas debe dejar de ejercer su autoridad
sobre la Franja de Gaza y entregar sus armas a la Autoridad
Palestina, con el apoyo y la colaboración de la comunidad
internacional, de conformidad con el objetivo de un Estado
palestino soberano e independiente".
BOLSONARO CULPABLE
(14/09/25) - Brasil
- El ex presidente Jair Bolsonaro recibe una sentencia ejemplar acusado
de intento golpista tras perder las elecciones en 2022. Por primera vez
en la historia, un tribunal de Brasil condena por golpe de Estado a un
expresidente y a militares de alta graduación. El ultraderechista Jair
Messias Bolsonaro, capitán retirado del Ejército, de 70 años, fue
condenado a una pena de 27 años (24 de prisión y tres de detención) por
liderar una conspiración golpista para no entregar el poder a su rival
político, Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones
presidenciales en 2022. La primera sala del Tribunal Supremo ha
decidido, por cuatro votos a uno, en la capital, Brasilia, que Bolsonaro
perpetró cinco delitos, incluidos los de intento de golpe de Estado,
intento de abolición democrática del Estado de derecho y liderar una
organización criminal. Varios generales han sido condenados también por
la fracasada asonada. Pese a la intensa presión de Donald Trump desde
Estados Unidos hacia los jueces de la corte y a todo Brasil a punta de
aranceles, el juicio ha seguido su curso y hubo sentencia.
ECDQEMSD
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Episodio del día:
SHOW 6131
GRITOS Y DOLORES
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
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