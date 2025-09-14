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Noticias:  Lunes 15 de Septiembre de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

GRITOS Y DOLORES

Semana dificilísima, la que pasó, para muchos políticos que venían disfrutando aparentes victorias.

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

LA SOLUCIÓN DE LOS DOS ESTADOS

(14/09/25) - Mundo - La Asamblea General de la ONU aprobó el día viernes pasado un documento destinado a revitalizar la solución de dos Estados para Israel y Palestina. La llamada "Declaración de Nueva York", deja afuera de manera explícita cualquier participación del grupo Hamas. La propuesta, impulsada por Francia y Arabia Saudita, obtuvo 142 votos a favor, 10 en contra (entre ellos los de Israel, Estados Unidos, Hungría y Argentina) y 12 abstenciones. Desde hace casi dos años Israel acusa a los organismos de la ONU de no condenar con suficiente firmeza el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, punto de inicio a la actual guerra en Gaza. Sin embargo, la declaración adoptada no deja lugar a dudas: "Condenamos los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas contra civiles" y "Hamas debe liberar a todos los rehenes" que siguen en su poder en Gaza. El texto, respaldado por la Liga Árabe y firmado inicialmente en julio por 17 países durante la primera parte de una conferencia de la ONU sobre la solución de dos Estados, va incluso más lejos al señalar: "En el contexto de la finalización de la guerra en Gaza, Hamas debe dejar de ejercer su autoridad sobre la Franja de Gaza y entregar sus armas a la Autoridad Palestina, con el apoyo y la colaboración de la comunidad internacional, de conformidad con el objetivo de un Estado palestino soberano e independiente".

BOLSONARO CULPABLE

(14/09/25) - Brasil - El ex presidente Jair Bolsonaro recibe una sentencia ejemplar acusado de intento golpista tras perder las elecciones en 2022. Por primera vez en la historia, un tribunal de Brasil condena por golpe de Estado a un expresidente y a militares de alta graduación. El ultraderechista Jair Messias Bolsonaro, capitán retirado del Ejército, de 70 años, fue condenado a una pena de 27 años (24 de prisión y tres de detención) por liderar una conspiración golpista para no entregar el poder a su rival político, Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones presidenciales en 2022. La primera sala del Tribunal Supremo ha decidido, por cuatro votos a uno, en la capital, Brasilia, que Bolsonaro perpetró cinco delitos, incluidos los de intento de golpe de Estado, intento de abolición democrática del Estado de derecho y liderar una organización criminal. Varios generales han sido condenados también por la fracasada asonada. Pese a la intensa presión de Donald Trump desde Estados Unidos hacia los jueces de la corte y a todo Brasil a punta de aranceles, el juicio ha seguido su curso y hubo sentencia.

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