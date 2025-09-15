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SIGUE TIKTOK EN USA
(15/09/25) -
Estados Unidos
- Donald Trump habló de TikTok y un desenlace esperado tras
varias amenazas y extensiones de plazos. Mientras sus
enviados comerciales se disponían a hacer declaraciones en
Madrid para informar de los avances de las reuniones con su
contraparte china para alcanzar un acuerdo comercial, el
presidente de Estados Unidos se anticipó y corrió más que
ellos en su red social, Truth, donde escribió que "la gran
reunión comercial en Europa entre Estados Unidos y China ha
ido muy bien". "También se llegó a un acuerdo sobre una
empresa que los jóvenes de nuestro país querían salvar",
añadió en ese post. "¡Estarán encantados! Hablaré con el
presidente Xi (Jinping) el viernes. ¡La relación (con China)
sigue siendo muy sólida!". El anuncio sobre TikTok llega
justo a tiempo para sortear la entrada en vigor este
miércoles de la prohibición a la china ByteDance a seguir
operando en Estados Unidos.
CRECE TENSIÓN ENTRE CARACAS Y WASHINGTON
(15/09/25) - Venezuela
- La cúpula del gobierno venezolano parece estar convencido de que
Estados Unidos repara una invasión a su territorio para derrocar al
chavismo. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López,
amenazó con "una respuesta en legítima defensa" ante un hipotético
ataque estadounidense desde los territorios de Guyana y de Trinidad y
Tobago, a cuyos gobiernos acusó de "prestarse al juego" de Washington.
La decisión de Trump de combatir el narcotráfico más allá de sus
fronteras a colocado a todo el Caribe como mapa de las tensiones
geopolíticas. Más cazas y barcos llegan a Puerto Rico, base de
operaciones de Washington en el Caribe, mientras Diosdado Cabello,
número dos del gobierno chavista, amenazó a Estados Unidos en el marco
de un ejercicio militar en el estado Aragua, al norte del país. Mientras
tanto la relación entre Estados Unidos y Venezuela continúa una escalada
que mezcla advertencias verbales, operaciones militares y acusaciones
cruzadas, sin perspectiva de que exista distensión en el corto plazo.
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