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Noticias:  Martes 16 de Septiembre de 2025

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SIGUE TIKTOK EN USA

(15/09/25) - Estados Unidos - Donald Trump habló de TikTok y un desenlace esperado tras varias amenazas y extensiones de plazos. Mientras sus enviados comerciales se disponían a hacer declaraciones en Madrid para informar de los avances de las reuniones con su contraparte china para alcanzar un acuerdo comercial, el presidente de Estados Unidos se anticipó y corrió más que ellos en su red social, Truth, donde escribió que "la gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos y China ha ido muy bien". "También se llegó a un acuerdo sobre una empresa que los jóvenes de nuestro país querían salvar", añadió en ese post. "¡Estarán encantados! Hablaré con el presidente Xi (Jinping) el viernes. ¡La relación (con China) sigue siendo muy sólida!". El anuncio sobre TikTok llega justo a tiempo para sortear la entrada en vigor este miércoles de la prohibición a la china ByteDance a seguir operando en Estados Unidos.

CRECE TENSIÓN ENTRE CARACAS Y WASHINGTON

(15/09/25) - Venezuela - La cúpula del gobierno venezolano parece estar convencido de que Estados Unidos repara una invasión a su territorio para derrocar al chavismo. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, amenazó con "una respuesta en legítima defensa" ante un hipotético ataque estadounidense desde los territorios de Guyana y de Trinidad y Tobago, a cuyos gobiernos acusó de "prestarse al juego" de Washington. La decisión de Trump de combatir el narcotráfico más allá de sus fronteras a colocado a todo el Caribe como mapa de las tensiones geopolíticas. Más cazas y barcos llegan a Puerto Rico, base de operaciones de Washington en el Caribe, mientras Diosdado Cabello, número dos del gobierno chavista, amenazó a Estados Unidos en el marco de un ejercicio militar en el estado Aragua, al norte del país. Mientras tanto la relación entre Estados Unidos y Venezuela continúa una escalada que mezcla advertencias verbales, operaciones militares y acusaciones cruzadas, sin perspectiva de que exista distensión en el corto plazo.

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