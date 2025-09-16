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LA TERCERA NARCOLANCHA
(16/09/25) -
Estados Unidos
- El presidente, Donald Trump, contó a los periodistas de
Washington que Estados Unidos ha atacado una tercera
embarcación en el caribe. "Ustedes (refiriéndose a la
prensa) solo saben de dos, pero en realidad han sido tres",
afirmó, sin dar mayores detalles sobre las circunstancias de
esa tercera operación militar contra barcos que, según la
Casa Blanca, están implicados en el tráfico de drogas entre
Venezuela y Estados Unidos. El día lunes Trump había
anunciado un ataque sobre una supuesta narcolancha con
origen en Venezuela, que dejó tres muertos, "tres
terroristas varones", escribió en su red social. El martes,
cuando se cumplieron además dos semanas desde que el
Ejército de Estados Unidos hundió otra, anunció que hubo una
tercera.
COMENZÓ LA OPERACIÓN EN GAZA
(16/09/25) - Palestina
- La operación que finalizaría según Netanyahu con el control total de
la ciudad de Gaza ha dado comienzo. Israel inicia así su ofensiva
terrestre en Ciudad de Gaza, donde aún permanecen 600.000 civiles. Las
tropas avanzan hacia el centro de la capital, como prometió el primer
ministro israelí, mientras el ministro de Defensa comenta exultante:
"Gaza arde". Al mismo tiempo una comisión independiente nombrada por la
ONU acusó a Israel de genocidio en Gaza. Expertos designados por el
Consejo de Derechos Humanos concluyen que Netanyahu, Herzog y el ex
ministro Gallant incitaron a cometer este crimen de lesa humanidad.
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