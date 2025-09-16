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Noticias:  Miércoles 17 de Septiembre de 2025

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LA TERCERA NARCOLANCHA

(16/09/25) - Estados Unidos - El presidente, Donald Trump, contó a los periodistas de Washington que Estados Unidos ha atacado una tercera embarcación en el caribe. "Ustedes (refiriéndose a la prensa) solo saben de dos, pero en realidad han sido tres", afirmó, sin dar mayores detalles sobre las circunstancias de esa tercera operación militar contra barcos que, según la Casa Blanca, están implicados en el tráfico de drogas entre Venezuela y Estados Unidos. El día lunes Trump había anunciado un ataque sobre una supuesta narcolancha con origen en Venezuela, que dejó tres muertos, "tres terroristas varones", escribió en su red social. El martes, cuando se cumplieron además dos semanas desde que el Ejército de Estados Unidos hundió otra, anunció que hubo una tercera.

COMENZÓ LA OPERACIÓN EN GAZA

(16/09/25) - Palestina - La operación que finalizaría según Netanyahu con el control total de la ciudad de Gaza ha dado comienzo. Israel inicia así su ofensiva terrestre en Ciudad de Gaza, donde aún permanecen 600.000 civiles. Las tropas avanzan hacia el centro de la capital, como prometió el primer ministro israelí, mientras el ministro de Defensa comenta exultante: "Gaza arde". Al mismo tiempo una comisión independiente nombrada por la ONU acusó a Israel de genocidio en Gaza. Expertos designados por el Consejo de Derechos Humanos concluyen que Netanyahu, Herzog y el ex ministro Gallant incitaron a cometer este crimen de lesa humanidad.

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