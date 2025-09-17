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CARRETERA PARA EL ÉXODO
(17/09/25) -
Palestina
- El territorio de Gaza está en jaque y continúa la
operación israelí para controlar cada milímetro de la ciudad.
El ejército de Israel ha anunciado a primera hora de ayer la
apertura de una segunda carretera para salir de Ciudad de
Gaza, y ha exigido al más de medio millón de civiles que
permanecen en la zona que huyan en las próximas 48 horas. El
mensaje es parte de los sucesivos ultimátums con los que las
autoridades israelíes han apremiado a la población palestina
a evacuar la capital de la Franja en las últimas semanas, en
unas operaciones de violencia creciente que han echado del
municipio a centenares de miles de personas antes del
anuncio del lunes sobre el inicio de la invasión terrestre
que ya había prometido el gobierno de Netnayahu.
TRUMP EN LONDRES
(17/09/25) - Inglaterra
- Londres se blinda ante la llegada del presidente de Estados Unidos
Donald Trump y su esposa, Melania, quienes visitaron el castillo de
Windsor acompañados por los reyes Carlos y Camilla. Pasearon en un
carruaje real para recorrer el camino que llevaba a la residencia donde
se alojarán durante su visita de Estado al Reino Unido. Las protestas
ciudadanas convocadas en Londres son la mayor sorpresa con la que puede
encontrarse el mandatario en su segunda visita de Estado a este país. La
visita de Estado de Donald Trump al Reino Unido planeada con mucha
antelación iba a ser el acontecimiento más relevante con el que estaba
previsto abrir el nuevo curso político británico pero una serie de
factores inesperados y graves, como el asesinato de Charlie Kirk la
semana pasada y las protestas propalestina en Londres hicieron que el
tema seguridad estuviera por encima del protocolo.
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