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Noticias:  Jueves 18 de Septiembre de 2025

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CARRETERA PARA EL ÉXODO

(17/09/25) - Palestina - El territorio de Gaza está en jaque y continúa la operación israelí para controlar cada milímetro de la ciudad. El ejército de Israel ha anunciado a primera hora de ayer la apertura de una segunda carretera para salir de Ciudad de Gaza, y ha exigido al más de medio millón de civiles que permanecen en la zona que huyan en las próximas 48 horas. El mensaje es parte de los sucesivos ultimátums con los que las autoridades israelíes han apremiado a la población palestina a evacuar la capital de la Franja en las últimas semanas, en unas operaciones de violencia creciente que han echado del municipio a centenares de miles de personas antes del anuncio del lunes sobre el inicio de la invasión terrestre que ya había prometido el gobierno de Netnayahu.

TRUMP EN LONDRES

(17/09/25) - Inglaterra - Londres se blinda ante la llegada del presidente de Estados Unidos Donald Trump y su esposa, Melania, quienes visitaron el castillo de Windsor acompañados por los reyes Carlos y Camilla. Pasearon en un carruaje real para recorrer el camino que llevaba a la residencia donde se alojarán durante su visita de Estado al Reino Unido. Las protestas ciudadanas convocadas en Londres son la mayor sorpresa con la que puede encontrarse el mandatario en su segunda visita de Estado a este país. La visita de Estado de Donald Trump al Reino Unido planeada con mucha antelación iba a ser el acontecimiento más relevante con el que estaba previsto abrir el nuevo curso político británico pero una serie de factores inesperados y graves, como el asesinato de Charlie Kirk la semana pasada y las protestas propalestina en Londres hicieron que el tema seguridad estuviera por encima del protocolo.

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