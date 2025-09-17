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Noticias Destacadas del día
FRANCIA EN LAS CALLES
(17/09/25) -
Francia
- Francia no encuentra paz y se paralizó por otra huelga en
contra de los recortes provistos por el gobierno. Una semana
después de la última movilización contra el plan de recortes
que presentó el ex primer ministro, François Bayrou, antes
de dejar el cargo, Francia vuelve a marchar. Ni Bayrou ni su
plan siguen ya en el Palacio de Matignon, pero el malestar
creciente a causa de la parálisis que vive el país y la
marginación de la izquierda en la toma de decisiones ha
vuelto a sacar a la calle a centenares de miles de personas
en toda Francia. Una especie de protesta preventiva dirigida
al nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, y al presidente
de la República, Emmanuel Macron. Pero no solo la izquierda
presiona desde las calles, la ultra derecha de Marine Le Pen
ya ha amenazado con una moción de censura (como la que le
costo el puesto a Bayrou) para el primer ministro Lecornu si
continúa las políticas del presidente Macron. Los números de
la huelga de ayer muestran que ha sido secundada por 400.000
personas en toda Francia, aunque según los sindicatos fue de
más de un millón.
CONMOCIÓN INTERNA EN ECUADOR
(17/09/25) - Ecuador
- El presidente Daniel Noboa decretó el estado de excepción en siete
provincias dadas las protestas por el fin del subsidio al diesel. El
Ejecutivo utilizó de la figura de "Conmoción interna" para tratar de
recuperar el control de la carreteras y evitar que escalen las
manifestaciones. La medida responde a las protestas masivas y cortes de
carreteras que hubo en el país tras cumplirse la medida de retiro del
subsidio a los combustibles. La medida rige por 60 días para las
regiones de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y
Santo Domingo de los Tsáchilas. La situación a determinado que se mude
temporalmente a Cotopaxi la sede del Ejecutivo y a Imbabura la de la
Vicepresidencia. Según dicta la medida: en las mencionadas provincias se
suspende el derecho a la libertad de reunión, lo que limita
aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día con el
objeto de paralizar servicios públicos e impedir que se atente contra
los derechos, libertades y garantías del resto de ciudadanos.
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