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Noticias:  Viernes 19 de Septiembre de 2025

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FRANCIA EN LAS CALLES

(17/09/25) - Francia - Francia no encuentra paz y se paralizó por otra huelga en contra de los recortes provistos por el gobierno. Una semana después de la última movilización contra el plan de recortes que presentó el ex primer ministro, François Bayrou, antes de dejar el cargo, Francia vuelve a marchar. Ni Bayrou ni su plan siguen ya en el Palacio de Matignon, pero el malestar creciente a causa de la parálisis que vive el país y la marginación de la izquierda en la toma de decisiones ha vuelto a sacar a la calle a centenares de miles de personas en toda Francia. Una especie de protesta preventiva dirigida al nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, y al presidente de la República, Emmanuel Macron. Pero no solo la izquierda presiona desde las calles, la ultra derecha de Marine Le Pen ya ha amenazado con una moción de censura (como la que le costo el puesto a Bayrou) para el primer ministro Lecornu si continúa las políticas del presidente Macron. Los números de la huelga de ayer muestran que ha sido secundada por 400.000 personas en toda Francia, aunque según los sindicatos fue de más de un millón.

CONMOCIÓN INTERNA EN ECUADOR

(17/09/25) - Ecuador - El presidente Daniel Noboa decretó el estado de excepción en siete provincias dadas las protestas por el fin del subsidio al diesel. El Ejecutivo utilizó de la figura de "Conmoción interna" para tratar de recuperar el control de la carreteras y evitar que escalen las manifestaciones. La medida responde a las protestas masivas y cortes de carreteras que hubo en el país tras cumplirse la medida de retiro del subsidio a los combustibles. La medida rige por 60 días para las regiones de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas. La situación a determinado que se mude temporalmente a Cotopaxi la sede del Ejecutivo y a Imbabura la de la Vicepresidencia. Según dicta la medida: en las mencionadas provincias se suspende el derecho a la libertad de reunión, lo que limita aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día con el objeto de paralizar servicios públicos e impedir que se atente contra los derechos, libertades y garantías del resto de ciudadanos.

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