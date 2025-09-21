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Noticias:  Lunes 22 de Septiembre de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

LA INTIMIDAD DEL PODER

Y entramos a esas alcobas, y sobrevolamos sus momentos de piyama e intimidad del Poder.

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

CASI TODOS CON PALESTINA

(21/09/25) - Mundo - El martes será en día clave en la ONU, varias potencias de segundo orden dirán sí a un estado palestino pese a la negativa de Estados Unidos. El simbolismo será un golpe duro de asimilar para Israel y el gobierno de Netanyahu, y quizá más aun para Trump y Washington. El Reino Unido, el país al que muchos consideran la responsabilidad histórica de haber iniciado a principios del siglo XX el conflicto en Oriente Próximo ha reconocido ayer formalmente al Estado palestino. Londres se pone al frente de toda una fila de naciones que han decidido dar también ese paso, por ejemplo Francia. El mismo domingo, Canadá y Australia han oficializado que también reconocen al Estado palestino. Portugal se sumó y el Martes, en Nueva York, en la sede de la ONU, se prevé una reconocimiento masivo del Estado Palestino pese a la oposición de Estados Unidos, Israel y algunos pocos gobiernos que simpatizan a ultranza con la administración Trump.

VISTA A CHINA POR TIK TOK

(21/09/25) - Estados Unidos - Trump anunció que viajará a China el año próximo para cerrar el caso TikTok. Tras una llamada con Xi Jinping para ponerle fecha al sello del acuerdo sobre TikTok en Estados Unidos, Trump anunció el viaje a Beijing en 2026. El pacto permite que la red social china de vídeos, sobre la que pendía una prohibición de operar en Estados Unidos, seguir operando en territorio estadounidense. El presidente, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi, han mantenido el viernes pasado una conversación telefónica, según han confirmado los medios estatales chinos, primero, y el propio Trump. La conversación ha servido para constatar, según el presidente de Estados Unidos, que ambos líderes han sellado un "acuerdo" para que la popular aplicación de vídeos TikTok, sobre la que pendía una prohibición del Congreso, pueda seguir operando en Estados Unidos, y también para fijar un calendario de próximos encuentros. Primero, se verán en Corea del Sur en octubre de este año. Después, Trump viajará a China "a principios del próximo año"; y Xi visitará Washington "en el momento oportuno".

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