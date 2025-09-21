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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
LA INTIMIDAD DEL PODER
Y entramos a esas alcobas, y sobrevolamos sus momentos de piyama e
intimidad del Poder.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
CASI TODOS CON PALESTINA
(21/09/25) -
Mundo
- El martes será en día clave en la ONU, varias potencias de
segundo orden dirán sí a un estado palestino pese a la
negativa de Estados Unidos. El simbolismo será un golpe duro
de asimilar para Israel y el gobierno de Netanyahu, y quizá
más aun para Trump y Washington. El Reino Unido, el país al
que muchos consideran la responsabilidad histórica de haber
iniciado a principios del siglo XX el conflicto en Oriente
Próximo ha reconocido ayer formalmente al Estado palestino.
Londres se pone al frente de toda una fila de naciones que
han decidido dar también ese paso, por ejemplo Francia. El
mismo domingo, Canadá y Australia han oficializado que
también reconocen al Estado palestino. Portugal se sumó y el
Martes, en Nueva York, en la sede de la ONU, se prevé una
reconocimiento masivo del Estado Palestino pese a la
oposición de Estados Unidos, Israel y algunos pocos
gobiernos que simpatizan a ultranza con la administración
Trump.
VISTA A CHINA POR TIK TOK
(21/09/25) - Estados
Unidos - Trump anunció que viajará a China el año próximo para
cerrar el caso TikTok. Tras una llamada con Xi Jinping para ponerle
fecha al sello del acuerdo sobre TikTok en Estados Unidos, Trump anunció
el viaje a Beijing en 2026. El pacto permite que la red social china de
vídeos, sobre la que pendía una prohibición de operar en Estados Unidos,
seguir operando en territorio estadounidense. El presidente, Donald
Trump, y su homólogo chino, Xi, han mantenido el viernes pasado una
conversación telefónica, según han confirmado los medios estatales
chinos, primero, y el propio Trump. La conversación ha servido para
constatar, según el presidente de Estados Unidos, que ambos líderes han
sellado un "acuerdo" para que la popular aplicación de vídeos TikTok,
sobre la que pendía una prohibición del Congreso, pueda seguir operando
en Estados Unidos, y también para fijar un calendario de próximos
encuentros. Primero, se verán en Corea del Sur en octubre de este año.
Después, Trump viajará a China "a principios del próximo año"; y Xi
visitará Washington "en el momento oportuno".
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Episodio del día:
SHOW 6136
LA INTIMIDAD DEL PODER
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
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