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Noticias Destacadas del día
GENERACIÓN Z CONTRA BOLUARTE
(22/09/25) -
Perú
- Lima continúa con las marchas de la Generación Z contra el
Gobierno. Hubo disturbios, represión policial y heridos en
el segundo día de manifestaciones en la capital. Cientos de
jóvenes, junto a colectivos ecologistas, animalistas y
gremios de trabajadores, convocaron a una movilización para
recorrer las principales avenidas de Lima, exigiendo
transparencia en las decisiones del Gobierno y del Congreso
y rechazando la reforma del sistema de pensiones. La Plaza
San Martín en Lima fue el epicentro de una serie de marchas
programadas para los días 20 y 21 de septiembre pasados,
convocadas por el colectivo "Generación Z". Este movimiento,
compuesto principalmente por jóvenes, busca expresar su
descontento hacia las políticas del Gobierno de Dina
Boluarte y del Congreso de la República. La principal causa
de estas movilizaciones fue la reciente reforma del sistema
de pensiones que obliga a los jóvenes mayores de 18 años a
afiliarse a una AFP o a la ONP (Administradores de Fondos de
Pensiones). Durante el primer día se produjeron
enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional.
Cerca de 5.000 efectivos policiales fueron desplegados al
centro de Lima para garantizar la seguridad y el orden
durante el desarrollo de la manifestación.
NO HABRÁ ESTADO PALESTINO
(22/09/25) - Mundo
- Líderes mundiales se reúnen desde ayer lunes en Nueva York para
impulsar el reconocimiento de la creación de un Estado palestino. La
cita de la Asamblea General de la ONU, congrega delegaciones de
numerosos países para discutir el alto al fuego, la liberación de
rehenes y el acceso humanitario, en una jornada marcada por la ausencia
de Israel y Estados Unidos. Tras el anuncio del Reino Unido, Canadá y
Australia, de reconocer el Estado palestino como solución a parte del
conflicto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu advirtió que no
habrá tal cosa. -No habrá un Estado palestino- dijo. "Le están dando una
enorme recompensa al terrorismo", expresó el primer ministro israelí,
quien además adelantó que habrá una ampliación de los asentamientos en
la Cisjordania ocupada por parte de Israel.
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EL PERSONAJE ENIGMÁTICO
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