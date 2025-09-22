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Noticias:  Martes 23 de Septiembre de 2025

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GENERACIÓN Z CONTRA BOLUARTE

(22/09/25) - Perú - Lima continúa con las marchas de la Generación Z contra el Gobierno. Hubo disturbios, represión policial y heridos en el segundo día de manifestaciones en la capital. Cientos de jóvenes, junto a colectivos ecologistas, animalistas y gremios de trabajadores, convocaron a una movilización para recorrer las principales avenidas de Lima, exigiendo transparencia en las decisiones del Gobierno y del Congreso y rechazando la reforma del sistema de pensiones. La Plaza San Martín en Lima fue el epicentro de una serie de marchas programadas para los días 20 y 21 de septiembre pasados, convocadas por el colectivo "Generación Z". Este movimiento, compuesto principalmente por jóvenes, busca expresar su descontento hacia las políticas del Gobierno de Dina Boluarte y del Congreso de la República. La principal causa de estas movilizaciones fue la reciente reforma del sistema de pensiones que obliga a los jóvenes mayores de 18 años a afiliarse a una AFP o a la ONP (Administradores de Fondos de Pensiones). Durante el primer día se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional. Cerca de 5.000 efectivos policiales fueron desplegados al centro de Lima para garantizar la seguridad y el orden durante el desarrollo de la manifestación.

NO HABRÁ ESTADO PALESTINO

(22/09/25) - Mundo - Líderes mundiales se reúnen desde ayer lunes en Nueva York para impulsar el reconocimiento de la creación de un Estado palestino. La cita de la Asamblea General de la ONU, congrega delegaciones de numerosos países para discutir el alto al fuego, la liberación de rehenes y el acceso humanitario, en una jornada marcada por la ausencia de Israel y Estados Unidos. Tras el anuncio del Reino Unido, Canadá y Australia, de reconocer el Estado palestino como solución a parte del conflicto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu advirtió que no habrá tal cosa. -No habrá un Estado palestino- dijo. "Le están dando una enorme recompensa al terrorismo", expresó el primer ministro israelí, quien además adelantó que habrá una ampliación de los asentamientos en la Cisjordania ocupada por parte de Israel.

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