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Noticias:  Miércoles 24 de Septiembre de 2025

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LA ONU CON PALESTINA EN EL CENTRO

(23/09/25) - Estados Unidos - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló en la asamblea de la ONU. Entre los temas que tocó habló de Gaza para decir: "Tenemos que recuperar a los rehenes", frase que ha repetido varias veces. "Reconocer el Estado palestino es un premio demasiado alto para los terroristas de Hamás", ha sentenciado imitando el discurso de Netanyahu. "¿Cuál es el propósito de las Naciones Unidas?", preguntó Trump. Solo sirve, ha asegurado, para escribir "cartas enérgicas" y hablar con "palabras vacías". Por su parte el secretario general de la ONU, António Guterres, ha inaugurado la asamblea con un llamamiento a "la imperiosa necesidad del derecho internacional" y ha asegurado que "la magnitud de la muerte y la destrucción" en Gaza superan a cualquier conflicto de la última década. La reunión anual del foro diplomático más importante del mundo comenzó en Nueva York con la guerra en el centro del debate y con la intervención de Guterres y los presidentes de Brasil y EE.UU., Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump, entre otros. En la octogésima reunión plenaria más países se sumaron a la necesidad de reconocimiento de un Estado palestino para intentar solucionar el conflicto, cosa a la que Estados Unidos e Israel se niegan tajantemente.

BATALLA CAMPAL EN MILÁN

(23/09/25) - Italia - Una huelga general por Gaza bloquea toda Italia y desató una batalla campal entre manifestantes y la policía en la estación de trenes de Milán. El paro, que exige al Gobierno de Meloni interrumpir relaciones con Israel, afectó a puertos, transportes y colegios, con protestas de miles de personas en 81 ciudades del país. Buena parte de Italia se paralizó el lunes por los efectos de una huelga general convocada en solidaridad con Gaza, bajo la consigna "contra el genocidio" del pueblo palestino y en apoyo a la Global Sumud Flotilla, que partió también de puertos italianos y se unió a la expedición que zarpó desde Barcelona para acercar ayuda a los pobladores gazatíes en la Franja.

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