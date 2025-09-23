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LA ONU CON PALESTINA EN EL CENTRO
(23/09/25) -
Estados Unidos
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló en la
asamblea de la ONU. Entre los temas que tocó habló de Gaza
para decir: "Tenemos que recuperar a los rehenes", frase que
ha repetido varias veces. "Reconocer el Estado palestino es
un premio demasiado alto para los terroristas de Hamás", ha
sentenciado imitando el discurso de Netanyahu. "¿Cuál es el
propósito de las Naciones Unidas?", preguntó Trump. Solo
sirve, ha asegurado, para escribir "cartas enérgicas" y
hablar con "palabras vacías". Por su parte el secretario
general de la ONU, António Guterres, ha inaugurado la
asamblea con un llamamiento a "la imperiosa necesidad del
derecho internacional" y ha asegurado que "la magnitud de la
muerte y la destrucción" en Gaza superan a cualquier
conflicto de la última década. La reunión anual del foro
diplomático más importante del mundo comenzó en Nueva York
con la guerra en el centro del debate y con la intervención
de Guterres y los presidentes de Brasil y EE.UU., Luiz
Inácio Lula da Silva y Donald Trump, entre otros. En la
octogésima reunión plenaria más países se sumaron a la
necesidad de reconocimiento de un Estado palestino para
intentar solucionar el conflicto, cosa a la que Estados
Unidos e Israel se niegan tajantemente.
BATALLA CAMPAL EN MILÁN
(23/09/25) - Italia
- Una huelga general por Gaza bloquea toda Italia y desató una batalla
campal entre manifestantes y la policía en la estación de trenes de
Milán. El paro, que exige al Gobierno de Meloni interrumpir relaciones
con Israel, afectó a puertos, transportes y colegios, con protestas de
miles de personas en 81 ciudades del país. Buena parte de Italia se
paralizó el lunes por los efectos de una huelga general convocada en
solidaridad con Gaza, bajo la consigna "contra el genocidio" del pueblo
palestino y en apoyo a la Global Sumud Flotilla, que partió también de
puertos italianos y se unió a la expedición que zarpó desde Barcelona
para acercar ayuda a los pobladores gazatíes en la Franja.
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