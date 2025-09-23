noticias
mundo
internacional
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
DONALD PAZ ANTE LA ONU
(23/09/25) -
Estados Unidos
- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se
presentó ante los líderes mundiales reunidos en la Asamblea
General de la ONU como el gran pacificador. Trump se
autopercibe como el hombre que resuelve las guerras que la
organización internacional (ONU) es incapaz de terminar. Se
trata de un mensaje que repite desde hace meses buscando el
Nobel de la Paz. Sin embargo, un repaso por los siete
conflictos que mencionó (y que el Departamento de Estado ha
enumerado en un mensaje divulgado por redes) demuestra que
la cifra no solo es exagerada, sino que el papel que jugó su
Administración en la mayoría de esos conflictos también está
muy sobrevalorado. Queda pendiente, además, la resolución de
dos de los conflictos más sangrientos de la actualidad. El
que lleva adelante Israel en Gaza y el de Rusia en
territorio de Ucrania.
BANGKOK Y EL SOCAVÓN
(23/09/25) - Tailandia
- Un socavón de dimensiones colosales causo conmoción en Bangkok la
mañana del miércoles. El socavón se produjo en un tramo de la avenida
Samsen, frente al Hospital Vajira que fue rápidamente evacuado. La
tierra colapsó y formó un cráter de hasta 50 metros de profundidad y
cerca de 900 metros cuadrados. El incidente, que no dejó víctimas
fatales, obligó a suspender servicios médicos, evacuar edificios y
desviar el tráfico en una de las zonas más concurridas de la capital
tailandesa. El colapso se produjo a las 7:13, cuando la superficie de la
avenida cedió sobre la obra de construcción de la estación de metro
Vajira Hospital, parte de la expansión de la MRT Purple Line.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6139
EL
MIMO MÁS FAMOSO DEL MUNDO
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST