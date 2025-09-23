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Noticias:  Jueves 25 de Septiembre de 2025

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DONALD PAZ ANTE LA ONU

(23/09/25) - Estados Unidos - El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se presentó ante los líderes mundiales reunidos en la Asamblea General de la ONU como el gran pacificador. Trump se autopercibe como el hombre que resuelve las guerras que la organización internacional (ONU) es incapaz de terminar. Se trata de un mensaje que repite desde hace meses buscando el Nobel de la Paz. Sin embargo, un repaso por los siete conflictos que mencionó (y que el Departamento de Estado ha enumerado en un mensaje divulgado por redes) demuestra que la cifra no solo es exagerada, sino que el papel que jugó su Administración en la mayoría de esos conflictos también está muy sobrevalorado. Queda pendiente, además, la resolución de dos de los conflictos más sangrientos de la actualidad. El que lleva adelante Israel en Gaza y el de Rusia en territorio de Ucrania.

BANGKOK Y EL SOCAVÓN

(23/09/25) - Tailandia - Un socavón de dimensiones colosales causo conmoción en Bangkok la mañana del miércoles. El socavón se produjo en un tramo de la avenida Samsen, frente al Hospital Vajira que fue rápidamente evacuado. La tierra colapsó y formó un cráter de hasta 50 metros de profundidad y cerca de 900 metros cuadrados. El incidente, que no dejó víctimas fatales, obligó a suspender servicios médicos, evacuar edificios y desviar el tráfico en una de las zonas más concurridas de la capital tailandesa. El colapso se produjo a las 7:13, cuando la superficie de la avenida cedió sobre la obra de construcción de la estación de metro Vajira Hospital, parte de la expansión de la MRT Purple Line.

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