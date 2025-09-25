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MASACRE EN PRISIÓN ECUATORIANA
(25/09/25) -
Ecuador
- Una nueva masacre carcelaria en Ecuador se produjo en la
madrugada del jueves. El Centro de Rehabilitación Social de
Varones de Esmeraldas fue escenario de un ataque interno que
dejó 17 reos asesinados, según confirmó las autoridades. El
hecho, que se suma a una cadena de matanzas ocurridas en los
últimos años dentro de las cárceles del país, estaría
vinculado a órdenes externas de la organización criminal
conocida como Tiguerones, que habría instruido a sus
integrantes a eliminar a reclusos pertenecientes a bandas
rivales como Los Lobos y Los Choneros, así como a detenidos
que no mantienen afinidad con ese grupo delictivo.
VICTIMA DE TRIPLE SABOTAJE
(25/09/25) - Estados
Unidos - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera
que sabotearon, o al menos intentaron arruinar, su participación en la
cumbre de la ONU. Trump pidió una investigación sobre lo que denominó un
"triple sabotaje" luego de una serie de fallos ocurridos durante su
participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva
York. Según Trump, el martes pasado tuvo problemas con una escalera
mecánica, el telepronter y el sistema de sonido falló mientras él se
encontraba en la sede de la ONU. "Esto no fue una coincidencia, fue un
triple sabotaje en la ONU. Deberían estar avergonzados", afirmó Trump y
señaló que envió una carta al secretario general de la organización,
Antonio Guterres, pidiendo una investigación inmediata sobre lo
sucedido. "No me extraña que Naciones Unidas no haya podido cumplir con
la función para la que fue creada", subrayó. Naciones Unidas desestimó
las acusaciones y atribuyó los incidentes a errores técnicos y al propio
equipo de la Casa Blanca.
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