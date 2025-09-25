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Noticias:  Viernes 26 de Septiembre de 2025

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MASACRE EN PRISIÓN ECUATORIANA

(25/09/25) - Ecuador - Una nueva masacre carcelaria en Ecuador se produjo en la madrugada del jueves. El Centro de Rehabilitación Social de Varones de Esmeraldas fue escenario de un ataque interno que dejó 17 reos asesinados, según confirmó las autoridades. El hecho, que se suma a una cadena de matanzas ocurridas en los últimos años dentro de las cárceles del país, estaría vinculado a órdenes externas de la organización criminal conocida como Tiguerones, que habría instruido a sus integrantes a eliminar a reclusos pertenecientes a bandas rivales como Los Lobos y Los Choneros, así como a detenidos que no mantienen afinidad con ese grupo delictivo.

VICTIMA DE TRIPLE SABOTAJE

(25/09/25) - Estados Unidos - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que sabotearon, o al menos intentaron arruinar, su participación en la cumbre de la ONU. Trump pidió una investigación sobre lo que denominó un "triple sabotaje" luego de una serie de fallos ocurridos durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Según Trump, el martes pasado tuvo problemas con una escalera mecánica, el telepronter y el sistema de sonido falló mientras él se encontraba en la sede de la ONU. "Esto no fue una coincidencia, fue un triple sabotaje en la ONU. Deberían estar avergonzados", afirmó Trump y señaló que envió una carta al secretario general de la organización, Antonio Guterres, pidiendo una investigación inmediata sobre lo sucedido. "No me extraña que Naciones Unidas no haya podido cumplir con la función para la que fue creada", subrayó. Naciones Unidas desestimó las acusaciones y atribuyó los incidentes a errores técnicos y al propio equipo de la Casa Blanca.

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