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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
ONU, DOS Y TRES
El octogésimo aniversario de la ONU no podía ser como cualquier otro,
debía tener discursos encendidos, pasos de comedia, misterios fabulosos,
imágenes apocalípticas y chisme potente.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
AVALANCHA MORTAL EN LA INDIA
(28/09/25) -
India
- Una estampida mortal en un acto político en la India causó
al menos cuarenta víctimas fatales. La policía acusó a tres
colaboradores cercanos de un popular actor y político de
homicidio culposo y negligencia después de que una estampida
en su mitin en el sur de la India matara al menos a 40
personas, dijeron las autoridades. Cerca de 30 mil personas
se habían congregado en una vía pública en el estado de
Tamil Nadu para ver al político actor, conocido solo por el
nombre de Vijay. El mitin ocurrió el pasado sábado y se
desató cuando muchos trataron de acercarse al orador se
provocó una aplastante masacre mortal dada por una
avalancha. Este tipo de incidentes multitudinarios ocurren
con frecuencia durante reuniones masivas en la India y
generalmente se atribuyen a las insuficientes medidas de
seguridad combinadas con la gran cantidad de público.
NETANYAHU VACIÓ LA SALA
(28/09/25) - Estados
Unidos - En la cuarta jornada de la asamblea de la ONU el primer
ministro israelí sufrió el boicot a su discurso. Delegados de varios
países abandonaron la sala de la Asamblea de la ONU al llegar Netanyahu
al estrado. El primer ministro israelí abrió la cuarta jornada de la
cita anual de los jefes de Estado en el edificio de la ONU en Nueva York.
Habló sobre la ofensiva final contra Hamas, recordó los ataques del 7 de
octubre y exhibió mapas y carteles con preguntas que planteó a los pocos
que se quedaron a escucharlo. Así la llegada del primer ministro israelí
a la sede de la Organización de las Naciones Unidas provocó una reacción
inmediata: delegados de varios países optaron por abandonar la sala
justo cuando el mandatario se disponía a hablar. Este gesto marcó el
inicio de una sesión en la que el líder israelí centró su discurso en la
situación actual en Medio Oriente y fustigó a aquellos que insisten en
la defensa de un Estado palestino.
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SHOW 6141
ONU, DOS Y TRES
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QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
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