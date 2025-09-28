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Noticias:  Lunes 29 de Septiembre de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

ONU, DOS Y TRES

El octogésimo aniversario de la ONU no podía ser como cualquier otro, debía tener discursos encendidos, pasos de comedia, misterios fabulosos, imágenes apocalípticas y chisme potente.

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

AVALANCHA MORTAL EN LA INDIA

(28/09/25) - India - Una estampida mortal en un acto político en la India causó al menos cuarenta víctimas fatales. La policía acusó a tres colaboradores cercanos de un popular actor y político de homicidio culposo y negligencia después de que una estampida en su mitin en el sur de la India matara al menos a 40 personas, dijeron las autoridades. Cerca de 30 mil personas se habían congregado en una vía pública en el estado de Tamil Nadu para ver al político actor, conocido solo por el nombre de Vijay. El mitin ocurrió el pasado sábado y se desató cuando muchos trataron de acercarse al orador se provocó una aplastante masacre mortal dada por una avalancha. Este tipo de incidentes multitudinarios ocurren con frecuencia durante reuniones masivas en la India y generalmente se atribuyen a las insuficientes medidas de seguridad combinadas con la gran cantidad de público.

NETANYAHU VACIÓ LA SALA

(28/09/25) - Estados Unidos - En la cuarta jornada de la asamblea de la ONU el primer ministro israelí sufrió el boicot a su discurso. Delegados de varios países abandonaron la sala de la Asamblea de la ONU al llegar Netanyahu al estrado. El primer ministro israelí abrió la cuarta jornada de la cita anual de los jefes de Estado en el edificio de la ONU en Nueva York. Habló sobre la ofensiva final contra Hamas, recordó los ataques del 7 de octubre y exhibió mapas y carteles con preguntas que planteó a los pocos que se quedaron a escucharlo. Así la llegada del primer ministro israelí a la sede de la Organización de las Naciones Unidas provocó una reacción inmediata: delegados de varios países optaron por abandonar la sala justo cuando el mandatario se disponía a hablar. Este gesto marcó el inicio de una sesión en la que el líder israelí centró su discurso en la situación actual en Medio Oriente y fustigó a aquellos que insisten en la defensa de un Estado palestino.

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Episodio del día:

SHOW 6141

ONU, DOS Y TRES

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